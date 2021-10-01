В Москве впервые пройдет региональный отборочный этап конкурса NeuroTech CUP

В Москве впервые пройдет региональный отборочный этап Международного конкурса проектов молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Он состоится 2 октября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. В нем примут участие десять команд городских образовательных учреждений. Среди них колледж имени Н.Н. Годовикова, Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова, школы № 629, № 656 имени А.С. Макаренко и № 548 «Царицыно», а также детские технопарки «Мосгормаш», «Москва», «Наукоград» МФЮА, «Кулибин ПРО» и детский технопарк равных возможностей РГСУ.

«Московский отборочный этап состоит из двух частей: соревнований по человеко-машинному взаимодействию, а также конкурса инженерно-технических и исследовательских проектов. Ученики столичных школ, колледжей и детских технопарков презентуют разработки, которые они создавали сами или в составе научной группы», – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Команды-победители поедут на международный конкурс NeuroTech CUP. Планируется, что он состоится в Самаре в октябре или ноябре этого года.

Образовательный комплекс «Техноград» открылся на ВДНХ в сентябре 2018 года.

Обучение в «Технограде» проходит в формате знакомства с профессией, краткосрочных курсов, полноценных и модульных учебных программ.

«Техноград» предлагает обучение более чем по 40 профессиям. Они объединены в шесть тематических павильонов: «Сервис.Техноград» (повар, официант-бармен, специалист по гостеприимству и т. д.), «Арт.Техноград» (графический дизайнер, промышленный дизайнер, дизайнер интерьера, художник-аниматор и т. д.), «Цифра.Техноград» (программист, специалист по кибербезопасности, системный администратор и т. д.), «Урбан.Техноград» (мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных работ, мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем ЖКХ и т. д.), «Пром.Техноград» (оператор станков с ЧПУ, сварщик, слесарь и т. д.), «Бизнес.Техноград» (предпринимательство, профессиональные навыки, позволяющие начать свое дело).