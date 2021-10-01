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В Пермском университете обнаружили папирус на пехлевийском языке

В Пермском университете обнаружили папирус на пехлевийском языке

Команда ученых из Центра египтологических исследований РАН, Государственного исторического музея, Санкт-Петербургского государственного университета и Пермского государственного университета обнаружила в Музее истории Пермского государственного университета фрагмент папирусного документа из Египта на пехлевийском языке.

Язык пехлеви (среднеперсидский) очень важен для датировки, так как использовался в Египте в короткий промежуток правления династии Сасанидов в 619–629 гг. н. э. Пермский папирус, по всей видимости, является хозяйственным документом, который был вторично использован вместе с другими документами на греческом языке для изготовления книжного переплета. Благодаря данному папирусу ученые смогли более точно датировать сам книжный переплет и греческие документы, отнеся их к VII в. н. э.

Папирусы на пехлеви являются большой редкостью в музейных коллекциях мира. Около 40 пехлевийских папирусов хранятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве. Самое большое собрание пехлевийских папирусов в мире (около 600 папирусов) ранее принадлежало Австрийской национальной библиотеке в Вене, а сейчас его большая часть хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Музей истории Пермского университета является, таким образом, третьим музейным собранием в России, в фонд которого входит папирус на пехлеви. По одному пехлевийскому папирусу хранится также в Британской библиотеке в Лондоне, библиотеке Джона Райландса Манчестерского университета и в библиотеке Геттингенского университета.

Научный проект РФФИ под руководством И. Ю. Мирошникова осуществляется в Центре египтологических исследований Российской академии наук и посвящен изучению коллекции египетских древностей Музея истории Пермского университета в контексте истории частных собраний в Российской империи и СССР. Особое внимание уделяется пермской коллекции папирусов из Египта на греческом и коптском языках. Методики исследования включают в себя цифровые технологии и съемку папирусов в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.

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По материалам: polit.ru

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