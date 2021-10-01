В Ростове-на-Дону на площадке парка «Россия – Моя история» стартовали «Классные часы» лауреатов конкурса «Учитель года России»

В Ростове-на-Дону на площадке парка «Россия – Моя история» началось конкурсное испытание «Классный час» для 15 лауреатов, информирует Минпросвещения России.

В оценивании принимают участие группы Большого, родительского и ученического жюри.

«Само пространство проведения конкурсного испытания является важным сигналом к педагогическому сообществу. Мы находимся в уникальном парке «Россия – Моя история», который позволяет отразить любую предметную область благодаря современным технологиям, а также своему содержанию. История нашей страны богата не только историческим контекстом – у каждой науки есть своя история. Сегодня конкурсанты демонстрируют возможность передать важные смыслы своим юным современникам», – сказал директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Андрей Милёхин.

По его словам, классный руководитель говорит не столько о предмете, сколько о смысле и ценностях, поэтому пространство парка позволяет отразить любое содержание.

Победитель конкурса «Учитель года России – 2020» Михаил Гуров по правилам конкурса входит в этом году в состав Большого жюри. Он отметил, что площадка парка «Россия – Моя история» поможет раскрыть возможности участников.

«Проводя классный час на этой площадке, у конкурсантов появляется новая возможность использовать как содержание экспозиции, так и передовые технологии. Место проведения помогает раскрыть потенциал участников. И математик, и любой другой специалист найдёт способ использовать тот контент, который его окружает», – отметил он.

Михаил Гуров добавил, что работа в качестве члена Большого жюри для него новый и интересный опыт.

«У меня появилась возможность принять участие в оценке конкурсантов, сравнить их с собой, с участниками нашего года – это очень интересно. В этом году у учителей достаточно высокий уровень подготовки, у них есть чему поучиться», – подчеркнул он.

Впервые в этом году группа ученического жюри состоит из победителей и призёров конкурса «Большая перемена».

Победитель конкурса «Учитель года России – 2021» будет определён по результатам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдёт Неделя учителя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Недели учителя станет первый Всероссийский форум классных руководителей.

Награждение победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно на официальном канале Министерства просвещения Российской Федерации на видеохостинге YouTube, в официальном сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте» и на сайте конкурса «Учитель года России – 2021».

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами конкурса 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».