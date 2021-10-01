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В Вологодской области в 44 сельских школах начинают свою работу центры «Точка роста»

В Вологодской области в 44 сельских школах начинают свою работу центры «Точка роста»

В Вологодской области в 44 сельских школах в 19 районах начинают свою работу центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Департамент образования Вологодской области. 

Центры созданы в рамках нацпроекта «Образование». 

Оборудование, которое поступило в школы, предназначено для уроков химии, физики и биологии. Это уникальные цифровые лаборатории, наборы ОГЭ по химии, компьютерное оборудование, а также оборудование для дополнительного образования детей: наборы по механике, мехатронике и робототехнике.

«В прошлом году были открыты 42 центра «Точка роста», которые продолжают свою работу в школах 21 района области. Более 22 тысяч сельских школьников изучают ОБЖ, технологию и информатику на новом оборудовании, занимаются в кружках и на дополнительных занятиях, которые помогают в выборе будущей профессии. Планируется, что в 2022 и 2023 годах в проект войдут по 43 школы региона, а 2024 году – 96 школ. Таким образом, по итогам 2024 года в регионе будут созданы 268 «Точек роста», – сообщает заместитель начальника Департамента образования области Любовь Воробьева.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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