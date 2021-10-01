Великий князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Вадим Карасев

Сегодня в полдень в Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе состоялось венчание 40-летнего великого князя Георгия Романова, который называет себя наследником династии Романовых, и 39-летней дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини. Брак возлюбленные заключили пару дней назад, ну а сегодня прошли и церковный обряд.

Это первое за более чем 120 лет венчание представителей дома Романовых в России. Впрочем, стоит отметить, что организация "Объединение членов рода Романовых", куда входит большинство потомков императорской фамилии, не признает "Российский императорский дом", чьим представителем является Георгий Романов. К слову, и в Исаакии никто из Романовых не венчался — свадьбы проходили в церкви Зимнего дворца.





Ребекка Беттарини и Георгий Романов













Ребекка Беттарини с отцом

Невеста появилась в соборе в белом платье Reem Acra с почти двухметровым шлейфом, который был украшен гербом, и в диадеме Chaumet. Обряд провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.













На церемонии в храме, как сообщается, присутствовало около тысячи гостей, а также многие представители СМИ, которые вели репортажи о событии. В числе приглашенных есть и представители зарубежных аристократических семей, например, принц Венеции Эммануил Филиберт Савойский, последний царь Болгарии Симеон II, король Египта Ахмед Фуад II, глава албанского королевского дома Лека II Зогу, глава португальского королевского дома Дуарте Пиу. У собора молодоженов встречали гвардейцы Преображенского полка.













Известно, что Ребекка, как полагается по традиции, приняла православие и получила имя Виктория Романовна.

Торжества по случаю венчания обещают быть масштабными. Накануне состоялся торжественный прием во Владимирском дворце, который посетили также Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, и его бывшая жена и мать Елизаветы Екатерина Солоцинская. Интересно, что самому Пескову также пришлось прокомментировать венчание на традиционном брифинге с журналистами.

У Кремля нет никакого мнения по этому поводу. Мы не считаем это своим вопросом,

— заявил Песков, добавив, впрочем, что они всегда желают счастья молодоженам.













Празднование продлится, как ожидается, несколько дней. За угощения отвечают повара гостиниц "Астория" и кондитер Майкл Льюис-Андерсон, который работал при бельгийском королевском дворе (отец Ребекки работал послом Италии в этой стране). Ну а сегодня вечером в Российском этнографическом музее пройдет торжественный ужин на 300 гостей, а уже завтра — гала-прием на 700 персон в Константиновском дворце.





Ребекка Беттарини





Напомним, что родители Георгия Романова — Франц-Вильгельм Гогенцоллерн и Мария Романова, внучка великого князя Кирилла Владимировича, который в 1924 году объявил себя российским императором в изгнании. Однако права Кирилла Владимировича на престол не были признаны потомками Романовых, так как он был лишен этого права самим Николаем II из-за того, что женился на разведенной кузине вопреки воле императора.





Надя Бесчетникова