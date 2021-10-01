Владимир Путин поручил обеспечить участие обучающихся, родителей и педагогов в обсуждении вопросов капремонта школ

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций и развития школьной инфраструктуры.

Перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года, опубликован на официальном сайте Кремля.

Доклад – до 15 ноября 2021 г.

Ответственными назначены министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.