Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение средств на проведение чемпионата «АртМастерс»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации предусмотреть начиная с 2022 года выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на проведение Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс».

Перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года, опубликован на официальном сайте Кремля.

Также глава государства поручил принять меры, направленные на оказание на регулярной основе поддержки иным успешным всероссийским чемпионатам по профессиональному мастерству.