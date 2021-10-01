Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на обеспечение деятельности парков «Россия – Моя история»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации предусмотреть начиная с 2022 года выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности 24 существующих исторических парков «Россия – Моя история».

Перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года, опубликован на официальном сайте Кремля.

Также президент России поручил предусмотреть выделение бюджетных средств на создание на основе имеющегося опыта новых исторических парков в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Доклад – до 15 декабря 2021 г., далее – ежегодно.

Парк «Россия – Моя история» – живой учебник истории России, уже полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиций рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации.

Исторический парк «Россия – Моя история» открылся в Москве 29 декабря 2015 года. Он находится на ВДНХ в павильоне № 57. Его выставочное пространство выросло более чем в два раза – с 13,5 до 27,9 тысячи квадратных метров. Парк создан на основе проходивших в Манеже мультимедийных исторических выставок цикла «Моя история».

В настоящее время мультимедийные комплексы «Россия – Моя история» уже открылись в Москве и в ряде административных центров регионов, в частности в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.