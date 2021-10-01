Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на обеспечение деятельности парков «Россия – Моя история»

Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на обеспечение деятельности парков «Россия – Моя история»

Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на обеспечение деятельности парков «Россия – Моя история»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации предусмотреть начиная с 2022 года выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности 24 существующих исторических парков «Россия – Моя история».

Перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года, опубликован на официальном сайте Кремля.

Также президент России поручил предусмотреть выделение бюджетных средств на создание на основе имеющегося опыта новых исторических парков в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Доклад – до 15 декабря 2021 г., далее – ежегодно.

Парк «Россия – Моя история» – живой учебник истории России, уже полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиций рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации.

Исторический парк «Россия – Моя история» открылся в Москве 29 декабря 2015 года. Он находится на ВДНХ в павильоне № 57. Его выставочное пространство выросло более чем в два раза – с 13,5 до 27,9 тысячи квадратных метров. Парк создан на основе проходивших в Манеже мультимедийных исторических выставок цикла «Моя история».

В настоящее время мультимедийные комплексы «Россия – Моя история» уже открылись в Москве и в ряде административных центров регионов, в частности в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение средств на проведение чемпионата «АртМастерс»
Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение
Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей пройдёт в «Смене»
Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей пройдёт
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на обеспечение деятельности парков «Россия – Моя история»
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на
В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021»
В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса
Владимир Путин поручил обеспечить участие обучающихся, родителей и педагогов в обсуждении вопросов капремонта школ
Владимир Путин поручил обеспечить участие обучающихся, родителей и
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании организации питания школьников
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании
Финал Международной олимпиады по финансовой безопасности будет проходить с 3 по 9 октября в «Сириусе»
Финал Международной олимпиады по финансовой безопасности будет
Во Владимирской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»
Во Владимирской области открылся центр цифрового образования детей
Минпросвещения России ведёт постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в школах
Минпросвещения России ведёт постоянный мониторинг эпидемиологической
"Жаловалась, ﻿что он слишком длинный": отец троих детей уменьшил пенис ради счастья жены
"Жаловалась, ﻿что он слишком длинный": отец троих детей
В Москве пройдут соревнования по футболу и баскетболу для школьников
В Москве пройдут соревнования по футболу и баскетболу для школьников
Минпросвещения России откроет центр образования на русском языке в Таджикистане
Минпросвещения России откроет центр образования на русском языке в

Топ на сегодня

Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур, Джиллиан Андерсон на показе Chloe
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур, Джиллиан Андерсон
Младшая дочь Стива Джобса дебютировала на подиуме на Неделе моды в Париже
Младшая дочь Стива Джобса дебютировала на подиуме на Неделе моды в
Телеведущая Кэти Курик вспомнила о встрече с принцем Гарри: "От него несло сигаретами и алкоголем"
Телеведущая Кэти Курик вспомнила о встрече с принцем Гарри: "От
"Думать противно": Бородина назвала Курбана Омарова "чужим человеком"
"Думать противно": Бородина назвала Курбана Омарова
Лунный день сегодня 1 октября 2021 года
Лунный день сегодня 1 октября 2021 года

Еще по теме

Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение средств на проведение чемпионата «АртМастерс»
Владимир Путин поручил выделить 500 млн рублей на развитие ВДЦ «Океан»
Владимир Путин поддержал идею включения парков «Россия – Моя история» в нацпроект «Образование»
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос использования государственных символов в школах