Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании организации питания школьников

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотреть совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовленные Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» по итогам реализации проекта «Шеф в школе» предложения о совершенствовании организации питания обучающихся в части, касающейся меню школьных столовых, и внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты.

Перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года, опубликован на официальном сайте Кремля.

Срок − 15 ноября 2021 г.

Ответственными назначены руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.