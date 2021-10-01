Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос использования государственных символов в школах

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией президента РФ доложить об использовании государственных символов в школах.

Перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года, опубликован на официальном сайте Кремля.

«Рассмотреть совместно с Администрацией президента Российской Федерации вопросы об использовании государственных символов Российской Федерации в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с таким использованием государственных символов Российской Федерации, а также при необходимости представить предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты», – говорится в перечне.

Доклад об исполнении поручения – до 15 ноября 2021 г.

Ответственными назначены председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и руководитель Администрации президента Российской Федерации Антон Вайно.