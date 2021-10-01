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Владимир Путин поручил разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогов

Владимир Путин поручил разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогов

Президент России Владимир Путин поручил разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, и организовывать повышение их квалификации с применением такого подхода, в том числе на базе Международного детского центра «Артек».

Перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года, опубликован на официальном сайте Кремля.

Доклады об исполнении поручения – до 15 января и до 15 апреля 2022 г.

Ответственным назначен министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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