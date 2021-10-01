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Во Владимирской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»

Во Владимирской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»

Во Владимирской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает Департамент образования Владимирской области. 

Центр создан в рамках реализации национального проекта «Образование» на базе Ковровского транспортного колледжа.

«IT-куб» работает по шести направлениям: программирование на языке Python; мобильная разработка; робототехника; системное администрирование; кибергигиена и работа с большими данными; разработка виртуальных приложений.
Каждое направление оснащено новейшим современным оборудованием (VR-шлемы, видеокамеры для съемки на 360 градусов, интерактивные комплекты, оборудование для робототехники и многое другое).

Дополнительно к основным программам проходят занятия по шахматам.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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