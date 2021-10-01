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Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей пройдёт в «Смене»

Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей пройдёт в «Смене»

19 октября во Всероссийском детском центре «Смена» стартует Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы – 2021», информирует Минпросвещения России.

Мероприятия форума пройдут с 19 по 22 октября.

Главными темами наряду с подведением итогов летней оздоровительной кампании 2021 года станут формирование модели «умного отдыха» детей и внедрение воспитательного компонента в программы детского отдыха и оздоровления; обеспечение комплексной безопасности детского отдыха; формулирование новых подходов к кадровому обеспечению, развитию инфраструктуры отрасли; внедрение новых технологий в управление и развитие организаций отдыха детей и их оздоровления.

В деловой программе форума запланировано свыше 70 встреч и активностей, среди которых дискуссионные площадки и мастер-классы, стратегические сессии и круглые столы, экскурсии и игротеки. Объединять их и задавать тон каждому дню будут направления «Смыслы», «Воспитание» и «Технологии».

Открытие Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы – 2021» пройдёт 19 октября и будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях ВДЦ «Смена».

# Общество
По материалам: edu.ru

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