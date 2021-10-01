Замглавы управления якутского МВД заподозрили в незаконном обороте золота в крупном размере

Вадим Карасев

Якутский городской суд отправил под домашний арест заместителя главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии. Силовика подозревают в попытке незаконной перевозки драгоценных металлов.

Судя по данным с сайта МВД, речь идет о Гавриле Тарабукине. Как сообщает следственное управление СК по Республике Саха, дело было возбуждено по материалам УФСБ. Его расследуют по статьям "Покушение на организацию незаконной перевозки драгоценных металлов" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

По данным следствия, должностное лицо причастно к незаконному обороту драгоценных металлов — промышленного золота — на территории Республики Саха (Якутия) в крупном размере.

В сообщении СК уточняется, что ФСБ продолжает вести оперативное сопровождение по делу вместе с коллегами из МВД. Расследование продолжается, проводится комплекс следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств преступления.