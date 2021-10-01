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Зеленский велел запустить украинский модуль на Луну в 2024 году

Зеленский велел запустить украинский модуль на Луну в 2024 году

Украинский вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил о том, что президент страны Владимир Зеленский поручил запустить на Луну украинский модуль в 2024 году.

Он подчеркнул, что космос остается приоритетным направлением политики президента, в связи с чем поставлено несколько амбициозных задач.

"Минстратегпромом обеспечено заключение сделки для запуска космического аппарата "Сич-2-30" в декабре 2021 года. Впервые за десять лет Украина будет иметь собственный спутник на космической орбите... Владимир Александрович ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 – модуль на Луну", - сказал Уруский, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что эти проекты уже сейчас требуют финансирования.

Как писал Ruposters, в 2022 году Украина собирается доставить свой государственный флаг на Луну в рамках совместной украино-британской миссии.

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По материалам: uposters.ru

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