"Жаловалась, ﻿что он слишком длинный": отец троих детей уменьшил пенис ради счастья жены

Вадим Карасев

Отец троих детей из Сиднея согласился на "большие жертвы", чтобы сделать счастливой свою супругу, с которой он провел вместе 21 год. Ради этого мужчина уменьшил собственный пенис на 4 сантиметра, сообщает Daily Mail.

Как отмечается, до операции длина пениса австралийца превышала 25 сантиметров, из-за чего мужчина причинял боль жене во время секса.



"Она жаловалась, что он слишком длинный, слишком большой", - признался супруг привиредливой женщины.

В ходе необычной процедуры пациенту удалили среднюю часть пениса, сшив между собой оставшиеся. В результате у мужчины остался чуть заметный шрам, однако операция никак не сказалась на способности австралийца испытывать эрекцию.

Уменьшивший пенис на 4 сантиметра австралиец продолжает регулярно заниматься с супругой сексом, однако теперь лишь раз в неделю, тогда как 8 месяцев назад - 3-4 раза в неделю.

Как писал NEWSTES, ранее школе в Иванове присвоили имя "жирнющего пениса".