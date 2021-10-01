Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Вадим Карасев

Узнайте, что сулит гороскоп на начало октября представительницам различных Знаков Зодиака. О том, как провести эту неделю удачно и быть во всем на шаг впереди, расскажут астрологи.

Любой женщине важно ощущать себя любимой. Для того, чтобы на этой неделе все получалось и всюду сопутствовала удача, одиноким женщинам стоит заняться поисками второй половинки. Если у вас уже есть любимый, полезно будет вновь разжечь в нем страсть и чувства. В этом вам помогут три простых обряда.

Женщина-Овен

Энергия планет с 4 по 10 октября яркая, но контрастная — в течение этих дней часто придется делать непростой выбор, искать оптимальные решения. Прекрасным Овнам не стоит поддаваться эмоциям. Не нужно идти ва-банк в любви и в делах. Выбрать верную линию поведения может быть непросто, особенно в состоянии стресса и тревожности. Избавиться от этого помогут специальные физические упражнения.

Женщина-Телец

Главная подсказка специалистов для женщин этого Знака состоит в том, что неделю лучше начинать с простых и незатейливых задач. Чтобы оставаться в тонусе, можно пользоваться эффективными техниками самомассажа. С 6 октября можно будет начинать ставить перед собой новые цели и приступать к реализации задуманного ранее. Астрологи предлагают найти компромисс между бездумными рисками и отдыхом. В таком случае внутренние противоречия стихнут, а неделя принесет успех.

Женщина-Близнецы

На этой неделе слова могут сыграть с женщинами-Близнецами злую шутку, поэтому стоит внимательнее относиться к общению с кем угодно: с любимым мужчиной, подругами, коллегами, родителями. Одно неуместное замечание может стать большой проблемой. Возможен рост бытовых проблем. Чтобы снизить их количество, необходимо проработать причины, по которым они появляются.

Женщина-Рак

Самая удачная точка приложения сил сейчас — карьера, дела по дому и финансы. Астрологи советуют Женщинам-Ракам прислушиваться к интуиции и подсказкам Вселенной, чтобы не упустить возможности для профессионального роста. Неперебиваемый оберег от сглаза и проблем поможет с легкостью пережить все невзгоды начала недели. На любовном радаре этих женщин могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки.

Женщина-Лев

Львов прекрасного пола ожидает непростая неделя. Вечера полезно будет завершать использованием мудр для открытия чакр — это поможет настроиться на одну волну с энергией Вселенной, повысить энергетику и привлечь удачу. Многие из окружающих людей могут в этот период проявлять фальшивые чувства. Женщин этого Знака подобное воздействие планет и звезд не коснется. Наоборот, Львы станут более открытыми и честными.

Женщина-Дева

Говорят, что тот, кто хочет изменить свою жизнь, прилагает к этому усилия. На этой неделе благодаря поддержке планет женщины-Девы будут способны на многое, но для этого звезды советуют им пересмотреть свое отношение к жизни и изменить линию поведения. Возможно, настало время избавиться от тех вещей, которые блокируют путь к счастью. Астрологи призывают отказаться от тактики осторожности: Девам нужна решительность.

Женщина-Весы

Мучающие Весов проблемы не решатся сами собой. Только от них самих зависит, сдвинется ли жизнь с мертвой точки. Чтобы желания исполнялись, а цели достигались, важно следовать пяти простым правилам. Женщины этого Знака будут очень удачливы и способны действительно на многое. Все в их собственных руках. Это гармоничная неделя, на которой можно и даже нужно слушать подсказки интуиции.

Женщина-Скорпион

В самом начале месяца Скорпионов могла настичь черная полоса в жизни. На этой неделе им удастся вернуть все на круги своя. Семь советов экспертов ускорят этот процесс. Женщины этого Знака должны противостоять естественному течению событий. В противном случае все останется неизменным. В общении с окружающими важными будут такие качества, как вежливость и доброта. Даже враги сейчас заслуживают немного теплоты.

Женщина-Стрелец

Неделя удачна для работы и творчества, заботы о своем здоровье и внешней красоте. А вот сложные дела и проблемы подождут — сейчас намного важнее снизить напряжение и отдохнуть. Астрологи советуют женщинам этого Знака меньше уставать. Стоит быть осторожнее при заведении новых знакомств. Узнать заранее характер человека поможет анализ по форме лба.

Женщина-Козерог

Чего точно не стоит делать с 4 по 10 октября, так это вмешиваться в жизнь окружающих. Даже если двигать прекрасными Козерогам будут исключительно благие мотивы, ничем хорошим это не закончится. В работе женщинам этого Знака нужно активизировать все свои внутренние ресурсы. Пришло время действовать. Нужно начать следовать магическим законам успеха, чтобы повысить доходы.

Женщина-Водолей

Эта неделя откроет перед женщинами-Водолеями новые дороги, поэтому многим придется столкнуться со сложным выбором. Чтобы решение был максимально правильным, необходимо очистить свое сознание от переживаний. В этом Водолеям помогут специальные практики и советы. Их женская энергия сейчас выходит на свой максимум, поэтому астрологи предостерегают этих женщин от излишней горячности и упрямства.

Женщина-Рыбы

Мощный поток энергии планет и звезд направлен в сторону улучшения сферы отношений и духовного роста. На этой неделе это влияние очень благоприятно для прекрасных Рыб. Блокировать его будут вредные привычки, поэтому от них стоит избавиться, причем сразу и без каких-либо «но» и «если». У многих женщин-Рыб получится легко разобраться в личных вопросах — не раня себя и не задевая самолюбие других людей.