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Жителям Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света

Жителям Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света

Жителям Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения отопления и электричества в домах. Соответствующее видео опубликовало в Twitter Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях ко дню Защиты в чрезвычайных ситуациях.

В нём разъясняется как собрать самодельную "печку", а в случае отключения тепла и света рекомендуется заклеить фольгой окна. Гражданам также советуют ходить дома в уличной одежде для сохранения тепла.

Was tun bei einem #Totalausfall? Auf dem ersten landesweiten #Katastrophenschutztag geht's ums Thema #Blackout mit viel Programm, Infos und Live-Übungen. Diesen Samstag ab 10 Uhr auf dem #Münsterplatz in @BundesstadtBonn! pic.twitter.com/9M3oja2bjX

— BBK (@BBK_Bund) September 30, 2021

Ролик появился на фоне газового кризиса в Европе и нехватки сырья в подземных хранилищах. Биржевая цена "голубого топлива" сегодня в очередной раз обновила исторический максимум, впервые подобравшись к отметке в $1200 за 1 тыс. куб. м, а потом и превысив её.

Ранее Ruposters писал, что в Британии три поставщика газа и электричества не выдержали новых цен и ушли с рынка.

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По материалам: uposters.ru

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