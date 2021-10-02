7 простых советов, как предотвратить выпадение волос

Вадим Карасев

Выпадение волос — это нормальный и естественный процесс, который является частью цикла роста волос. Потеря около 100 волос в день считается абсолютной нормой. Поэтому переживать, что волосы выпадают, совершенно не стоит. Однако, когда вы начинаете замечать, что пряди волос засоряют слив в душе или в большом количестве остаются на расческе, стоит обратить на это внимание. Конечно, помощь профессионалов будет незаменимой, однако не спешите бить тревогу. Предотвратить избыточное выпадение волос или уменьшить его можно самостоятельно при помощи довольно простых правил и советов. Об этом — в нашем материале на Spletnik.

Трихолог Доминик Берг, главный научный сотрудник компании Évolis Professional, объясняет, что волосы проходят через периоды роста, которые длятся от пяти до семи лет. Затем они некоторое время отдыхают, а после выпадают. Совершенно очевидно, что не каждая прядь волос находится в одной и той же стадии цикла, иначе все лысели бы каждые несколько лет.

Фолликулы проходят цикл не синхронно. Это значит, что каждый из них проходит тот или иной этап роста в свое время. Это приводит к тому, что около 100 волос в день вступают в фазу выпадения. Это может показаться большим количеством, но если вы сравните это с количеством фолликулов на голове — а это от 100 000 до 150 000, — то увидите, что теряете всего около 0,001% от своих волос ежедневно, и каждый из них заменяется новым стержнем волоса,

— говорит Берг.





Причины выпадения волос

Причин выпадения волос может быть несколько. Одна из них — это генетика, и с ней бороться крайне тяжело. Однако многие женщины сталкиваются с выпадением волос из-за стресса или недостатка в организме питательных веществ, таких как витамины B, D и цинк.

Еще одной распространенной причиной избыточного выпадения волос являются гормональные изменения, особенно у женщин. Это может произойти во время беременности, родов, смены противозачаточных таблеток или во время менопаузы. Изменение гормонов может повлиять на рост волос таким образом, что часть цикла роста волос станет короче, что приведет к увеличению их выпадения,

— отмечает Доминик Берг.





По словам трихолога и колориста Бриджит Хилл, начать серьезно беспокоиться можно, если вы замечаете, что оставляете свои волосы в машине, на подушке или в руках, когда проводите пальцами по голове, обнаруживаете большое количество волос в сливе после мытья головы, чувствуете, что плотность волос уменьшилась, а хвост стал заметно тоньше, чем три месяца назад.





Однако паниковать не стоит — Берг говорит, что это поправимо.

Такого рода явление называется телогеновой алопецией, что просто означает, что группа волос перестала расти одновременно, а затем они вместе выпали,

— отмечает он.

Кроме того, волосам требуется много энергии для роста, но они не являются главным приоритетом для нашего организма, поэтому вы можете испытывать выпадение во время физического и эмоционального стресса.

Как предотвратить выпадение волос

Если выпадение волос — это не следствие какого-то заболевания или гормонального дисбаланса, есть несколько способов, которые помогут его предотвратить.

1. Придерживайтесь сбалансированного питания

Доминик Берг советует включить в рацион как можно больше овощей, нежирное мясо, морепродукты, а также продукты, которые содержат полезные жиры, такие как авокадо, яйца и орехи.

Необходимые питательные вещества для волос содержатся в шпинате (в нем много железа, которое помогает доставлять эритроциты к коже головы, что способствует росту волос), апельсинах, помидорах и перцах (пища, богатая витамином C, способствует выработке коллагена, который поддерживает здоровье волосяных фолликулов), семенах льна или чиа (в них содержится много омега-3 жирных кислот, которые помогают сохранить волосы здоровыми и сильными, а также способствуют новому росту).

2. Избегайте "тугих" причесок и химической обработки

Если у вас выпадают волосы, то о конском хвосте, увы, придется на время забыть. Также не рекомендуется увлекаться химической обработкой: завивкой, окрашиванием и процедурами вроде кератинового выпрямления. Все это может травмировать фолликулы и привести к усиленному выпадению волос.





3. Не пренебрегайте сном

Сон крайне важен для нашего здоровья, поэтому не стоит им жертвовать в угоду чему-то еще. В противном случае это рано или поздно скажется на вашем здоровье. Для восстановления организма рекомендуется спать 7—8 часов в сутки. Доказано, что гормон, который помогает регулировать цикл сна, мелатонин, также способствует росту волос, в том числе когда мы получаем его естественным путем, когда спим.

Помимо того, что отдых жизненно важен для роста волос, он также может помочь уберечь их от чрезмерной жирности. Когда вы пропускаете сон, уровень стресса может повышаться, что приводит не только к снижению темпа роста волос, но и к увеличению выработки кожного сала.





4. Принимайте омега-3 кислоты

Можно долго спорить, стоит ли принимать специальные витамины для волос. Одни уверены, что никакого эффекта они не оказывают, другие, напротив, убеждены, что после их употребления волосы, кожа и ногти становятся значительно лучше. Но что действительно благотворно повлияет на их состояние, так это употребление большого количества омега-3 жирных кислот, так как они могут помочь ускорить рост волос. Получить их можно не только из добавок, но и обычных продуктов. Больше всего омега-3 кислот содержится в скумбрии, лососе, сельди, семенах льна и чиа, грецких орехах и бобах.

5. Делайте массаж кожи головы

Услугу массажа кожи головы предоставляют многие массажные салоны. Но если вы не готовы тратить на это деньги, вы можете сделать массаж себе сами. Однако сначала стоит разобраться с техникой. Правильный массаж — это не просто массирование головы пальцами. От него никакого эффекта не будет. Видеоуроки можно посмотреть в интернете.













6. Правильно подберите расческу

Не удивляйтесь, но неправильно подобранная расческа тоже может влиять на состояние волос, их здоровье и выпадение. Самым лучшим вариантом станет деревянная расческа. Лучше, если их будет несколько. Гребнем с редкими зубчиками удобно просто расчесывать волосы, а классической щеткой — еще и массажировать кожу головы.









7. Занимайтесь спортом

Как ни странно, но физическая активность тоже напрямую связана с ростом волос. Известно, что занятия спортом способны снизить уровень стресса, а именно стресс, как мы выяснили, может быть одной из причин выпадения волос.





Когда следует обратиться к помощи профессионалов

Если все эти советы вам не помогают или вы чувствуете, что выпадение волос чрезмерно, следует обратиться к врачу — возможно, причина гораздо серьезнее простого стресса. Телогеновая алопеция может быть результатом таких заболеваний, как гипо- или гипертиреоз, то есть нарушений работы щитовидной железы.Врач поможет правильно поставить диагноз и составит план лечения, проанализировав вашу историю выпадения волос, изучив кожу головы и характер выпадения волос, а также выполнив pull-тест — процедуру для проверки активности выпадения волос. В некоторых случаях может потребоваться биопсия кожи головы. Главное — выявить причину, а уже затем заниматься ее устранением. В любом случае прописывать себе лекарства самостоятельно и заниматься самолечением ни в коем случае не стоит!





Мариана Панкина