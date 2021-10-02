Битва образов: лучшее за неделю — от Елены Перминовой до Ирины Шейк

Вадим Карасев

Пришло время снова обсудить образы недели из инстаграма, а со стартом Недели моды в Париже нарядных знаменитостей в наших лентах прибавилось.

И если выбирать самый обсуждаемый образ недели, то победу, пожалуй, точно можно присудить Елене Перминовой! Ее выход на показе Dior мало кого оставил равнодушным. По степени откровенности конкурировать с ней может разве что Кьяра Ферраньи, которая выбрала провокационный топ Schiaparelli. Эффектным появление в Париже получилось и у Клавы Коки, которая прилетела во Францию обсудить свой совместный проект с парфюмерным брендом Montale.





Елена Перминова в Dior





Кьяра Ферраньи в Schiaparelli





Клава Кока в Richard Quinn и Versace

Микротрендом недели можно назвать бахрому. Ее мы часто сейчас видим и в весенне-летних коллекциях, но Анастасия Решетова, Дина Немцова и Дуа Липа явно решили уже подготовиться.





Анастасия РешетоваДина НемцоваДуа Липа в GCDS

Ближе к сезонной погоде на этой неделе были Настя Ивлеева и Ольга Карпуть. Ну а модный блогер Леони Ханне и Наталья Якимчик явно дают понять, что и осенью не стоит отказываться от ярких цветов в гардеробе.





Наталья Якимчик в Ienki IenkiОльга Карпуть в PradaНастя ИвлееваЛеони Ханне

Переходим к разделу гламурных вечерних образов и оцениваем платья макси, в которых на этой неделе позировали Синди Кроуфорд, Алсу, Ирина Шейк и Кончита Вурст.





Синди Кроуфорд в Alex PerryАлсу





Ирина Шейк в Mugler





Кончита Вурст с меховым шарфом Arthur Arbesser

Ну а победителем недели независимо от итогов голосования можно признать Кристен Стюарт — кажется, амбассадору Chanel удалось наконец взять "отгул" в модном доме и нарядиться во что-то еще.





Лучший образ недели из инстаграма

Кристен Стюарт в Zeynep ArcayЕлена ПерминоваКьяра ФерраньиКлава КокаАнастасия РешетоваДина НемцоваДуа ЛипаНаталья ЯкимчикОльга КарпутьНастя ИвлееваЛеони ХаннеСинди КроуфордАлсуИрина ШейкКончита ВурстКристен СтюартНадя Бесчетникова