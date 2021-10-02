Бьюти-новинки осени: кремы, патчи, маски, бомбочки для ванны — для лица, тела и души

Вадим Карасев

Как заботиться о коже в отопительный сезон, как устроить дома спа-процедуру, чем порадовать свои руки — отвечаем на эти и многие другие вопросы в нашем материале и рассказываем о новых средствах для лица, тела и души.

Новое очищающее средство для лица от Dior

Линия средств по уходу за кожей Capture Totale расширяется — в этом месяце Dior представляет очищающий мусс для лица Capture Totale Super Potent Cleanser.

Формула средства на 83 процента состоит из ингредиентов природного происхождения: мусс глубоко очищает кожу, удаляет излишки кожного жира, пыль и другие мелкие частицы загрязнений.

Средство обладает приятной кремовой текстурой, которая при контакте с водой трансформируется в плотную пену. Мусс не сушит и не стягивает кожу.

Обновленная версия крема для кожи вокруг глаз GinZing от Origins

Специалисты лаборатории Origins усовершенствовали формулу крема для кожи вокруг глаз GinZing — теперь средство мгновенно осветляет тон кожи и сокращает темные круги под глазами, стирая следы усталости.

В состав мощной формулы средства входят женьшень и кофеин, которые восполняют естественный запас энергии в клетках. В комплексе с новыми ингредиентами — витамином C и ниацинамидом — они возвращают коже здоровый и сияющий вид. И, конечно, крем надолго насыщает кожу вокруг глаз влагой — за это отвечают 13 увлажняющих ингредиентов.

Крем GinZing, к слову, также можно наносить на скулы в качестве хайлайтера.

Обновленная сыворотка-концентрат от Shiseido

Впервые Shiseido представил сыворотку-концентрат Ultimune в 2014 году, и средство мгновенно стало бестселлером. В 2021-м специалисты бренда кардинальным образом преобразовали Ultimune.

В чем же уникальность сыворотки? Она способна усиливать защитные свойства кожи в борьбе против различных факторов старения. Так, обновленная формула наполняет кожу силой и энергией. Поддерживая здоровье, силу и целостность кровеносных сосудов кожи, средство улучшает ее общее качество: увлажняет, устраняет мелкие мимические морщины и высыпания, выравнивает текстуру, возвращает упругость и сияние и, конечно, усиливает барьерную функцию.

Ultimune III — универсальный подход для всех — для женщин и мужчин в равной степени.

Линия средств для ухода за руками от Hermès Beauté

Hermès Beauté начинает новую главу в истории французского дома и представляет линию средств Les Mains Hermès — комплексный уход за кожей рук и ногтями. В линейку вошли крем-бальзам для рук, масло для ногтей и кутикулы, набор пилок для ногтей и лаки для ногтей.

Крем-бальзам для рук — это 98 процентов натуральных ингредиентов, среди которых экстракты белой шелковицы и растительного мха, масло пассифлоры, смола фисташки. Средство питает, увлажняет и восстанавливает кожу рук.

Следующий этап комплексного ухода — масло для ногтей и кутикулы. В его составе пять масел, благородная смола фисташки, экстракт белой шелковицы и витамин Е, которые питают ногти и защищают их от внешних агрессивных факторов. Масло легко наносится, не оставляя ощущения жирности.

И, конечно, нельзя обделить вниманием серию лаков для ногтей (24 насыщенных оттенка, укрепляющая основа и финиш), для которых также был разработан специальный трехуровневый футляр с регулируемыми ремешками.

В продажу линия Les Mains Hermès поступит 15 октября.

Новый восстанавливающий крем для лица от Biotherm

Один из самых громких запусков Biotherm в этом году — в конце сентября в продажу поступил новый крем для восстановления и укрепления защитного барьера кожи Cera Repair Barrier Cream.

Новинку можно смело назвать ответным решением марки на ежедневное воздействие внешних агрессоров — в составе средства мощные ингредиенты: церамиды укрепляют и восстанавливают кожный барьер, а пробиотическая фракция Life Plankton успокаивает кожу и укрепляет ее барьерные функции.

Формула Cera Repair Barrier Cream способна разлагаться естественным путем без вреда для окружающей среды. Упаковка средства тоже экологичная — она изготовлена из переработанных материалов.

Крем-баттер для тела и тканевая маска для лица — новинки от Thann

Как спасти кожу в отопительный сезон? С каждым днем этот вопрос становится все актуальнее, и специалисты Thann знают на него ответ.

Так, в этом месяце марка представила крем-баттер Eden Breeze с тающей текстурой и нежным ароматом натуральных эфирных масел дамасской розы, пало санто, жасмина и бергамота. Средство питает и увлажняет сухую и чувствительную кожу тела, а также защищает от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Еще одна новинка Thann — увлажняющая тканевая маска для лица из органической биоцеллюлозы Eastern Orchard. В составе витамин С, гиалуроновая кислота, органические экстракты зеленого чая и ананаса — такой коктейль обеспечивает моментальный эффект, увлажняя кожу и возвращая ей сияние.

Коллекция микроигольных патчей от Freeman

Технологию биорастворимых микроигл ведущие мировые университеты и, конечно, бьюти-компании изучают последние 30 лет. Особенность этой технологии заключается в том, что она доставляет активные вещества в поверхностные слои кожи, не нарушая ее целостность и не повреждая капилляры. И если раньше эту технологию использовали в основном в медицине, то сегодня она успешно применяется и в косметологии, и в домашнем уходе. Так, бренд Freeman в этом месяце представил коллекцию микроигольных патчей для различных зон лица. В линейке Micro-Darts Pro представлено три вида патчей.

Патчи Micro Dart Pro Undereye помогут коже вокруг глаз вернуть тонус — устранят отечность и следы усталости. Просто открываете патчи, закрепляете их под глазами и оставляете на два часа, а лучше — на всю ночь.

Micro-Darts Pro Forehead — микроигольные патчи против межбровных морщин с гиалуроновой кислотой и пептидами. Они разглаживают мелкие мимические морщинки, увлажняют и питают кожу.

Для зоны носогубных складок и выпуклой части щек подойдут патчи Micro-Darts Pro Fine Lines.

Новые гейзеры от Botavikos

Российский производитель натуральной косметики Botavikos в этом месяце тоже порадовал запуском новых средств — бомбочек, которые наполнят ванну маленькими пузырьками и помогут расслабиться после тяжелого рабочего дня.

В состав каждого гейзера входит ухаживающее масло, которое питает, смягчает и способствует очищению кожи, а также сакская соль, способствующая выводу токсинов, снятию мышечного и нервного напряжения, улучшению кровообращения. После приема гейзерной ванны не нужно дополнительно увлажнять тело кремом.

Новая линейка средств по уходу за лицом и телом от Nivea

Линейка уходовых средств Naturally Good — это натуральные ингредиенты и 100-процентно перерабатываемая упаковка.

Очищающий тоник с органическим зеленым чаем и мицеллярный гель с органическим алоэ деликатно очищают кожу от макияжа и загрязнений, помогая ей сохранять естественный уровень увлажненности даже во время умывания жесткой водой.

Лосьоны для тела Naturally Good с маслом авокадо и натуральным алоэ питают и увлажняют кожу в течение 48 часов, оставляя на теле приятный аромат.

Коллекция корейской косметики для ухода за кожей лица DR.F5

DR.F5 — это инновационные средства, которые вместо точечного воздействия на одну из проблем кожи работают сразу со всеми: сухость и шелушение + пигментация + потеря упругости и появление признаков старения + воспаления и высыпания + расширенные поры.

Подобно кнопке F5 на клавиатуре компьютера для быстрого и полного обновления содержимого страницы, косметика корейского бренда дает тот же результат. Всего за несколько дней использования средства улучшают состояние кожи, снимая следы усталости, стресса и других негативных факторов.

Основатели бренда выступают против секретных ингредиентов и формул, DR.F5 — это прозрачность и искренность в отношениях с потребителями, поэтому результаты тестирований и список ингредиентов (а они соответствуют уровню 1—2 по шкале EWG) находятся в открытом доступе.

Сейчас в линейке представлено 15 продуктов: средства для очищения, кремы, ампулы-шоты, тканевые маски, сыворотка.

Сплетник