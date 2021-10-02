Более половины отдыхающих остались недовольны сервисом на отечественных курортах

Вадим Карасев

Более половины россиян (64%) пожаловались, что после отдыха остались недовольны сервисом и инфраструктурой на отечественных курортах. Отдыхающие отметили также высокие цены на отели и низкий уровень обслуживания, следует из результатов опроса мониторингового центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира (РФМ).

"Традиционно мы получаем достаточно много обращений от российских туристов, выбравших для отдыха внутренние направления. В этом году подавляющее большинство жалоб - более 64% - касались качества сервиса, инфраструктуры или низкого уровня обслуживания", - уточнила руководитель Центра, первый вице-президент РФМ, член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.

16% туристов заявили о слишком высоких ценах в отелях и курортных ресторанах, 15% - о несоблюдении соотечественниками противоковидных мер. 5% жалоб пришлись на проблемы, связанные с получением ПЦР-тестов, требованием о прохождении вакцинации и возвратом средств за отмененные туры. Больше всего люди были недовольны отпуском в Крыму, в Краснодарском крае, Калининградской области, в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, в Карелии и на Алтае.

Ранее Ruposters писал, что за последние пять лет не выезжали за границу на отдых 79% жителей страны.