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Бритни Спирс отпраздновала победу в суде серией обнаженных фотографий

Бритни Спирс отпраздновала победу в суде серией обнаженных фотографий

Одержав долгожданную победу в суде над своим отцом Джейми Спирсом, 39-летняя Бритни, которая освободилась из-под его опеки, сразу же отправилась отдыхать вместе со своим 27-летним женихом в теплые края.

Пара наслаждается пляжным отдыхом и отмечает свою победу. Бритни говорит, что сейчас она находится в раю. Звезда, жизнь которой долгие годы строго контролировалась опекунами, вкусила столь желанную свободу. Теперь в своем блоге она рассказывает и показывает то, что хочет она, а не ее опекуны, которые отвечали и за ее социальные сети. Вчера Бритни поделилась серией снимков, на которых она позирует обнаженной. Интимные места Бритни при этом закрыла при помощи эмоджи.


Звезда добавила, что все ее снимки не подвергались обработке в фоторедакторе. Поклонники Спирс, которые очень переживали за ее судьбу и даже запустили кампанию #FreeBritney, призывая освободить ее от опеки, отметили, что она наконец выглядит счастливой.

В буквальном смысле свободная Бритни. Бритни использовала свой первый день без опеки со стороны своего отца, чтобы опубликовать кадры, где она предстает обнаженной, и это меня вдохновляет,

— пишут ей подписчики.

А Пэрис Хилтон отметила, что Бритни заслуживает того, чтобы быть счастливой.

Рада видеть, что ты счастлива и свободна. Ты заслуживаешь этого,

— прокомментировала она фотографии артистки.



Следующее заседание по делу об опеке над звездой назначено на 12 ноября. На нем будет решаться вопрос о полном прекращении опекунства над Бритни. Отец певицы тем не менее считает свое отстранение от должности хранителя ее имущества судебной ошибкой.




Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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