Чтобы получить трансферты на оказание патронажа лицам 65+, надо поторопиться

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Правительство уточнило сроки и порядок получения субъектами федеральных трансфертов на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медорганизаций к оказанию медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу со 2 октября.

Согласно документу, в 2022 году такие межбюджетные трансферты предоставят субъектам по результатам конкурсного отбора, проведенного ими до 1 декабря 2021 года. Таким образом, чтобы принять участие в проекте, осталось менее трёх месяцев.

Также отмечается, что для получения средств заключается соглашение между Минтрудом и высшим исполнительным органом госвласти субъекта РФ. При этом региональные власти представляет в министерство отчетность об исполнении условий предоставления трансферта.

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Кроме того, скорректирована формула расчёта размера средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет при выявлении нарушений.

Пилотный проект по вовлечению частных медорганизаций к оказанию медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше стартовал в 2020 году.

Под медицинским патронажем подразумевается посещение таких людей на дому не реже одного раза в месяц, во время которого заполняется индивидуальный дневник, а потом эти сведения передаются в медучреждение по месту жительства для диспансерного наблюдения.

Законы, вступающие в силу 2 октября

Патронаж также подразумевает выполнение на дому назначенных врачом процедур, в том числе обработку пролежней, забор анализов для проведения первого этапа диспансеризации.

Кроме того, патронажная служба поможет записаться на прием к врачу для проведения диагностических и инструментальных исследований.

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