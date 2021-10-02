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Депутат Рады предрек развал Украины из-за потери тразнита российского газа

Депутат Рады предрек развал Украины из-за потери тразнита российского газа

Поставки российского газа в Венгрию в обход украинской территории положили начало развалу экономики Украины, а за ней и всей страны. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Илья Кива.

По его словам, долгосрочный контракт "Газпрома" с Венгрией стал возможен из-за "бездумной преступной экономической и политической позиции" украинских властей. Итогом этих действий станет "уничтожение украинской газотранспортной системы, приносящей в бюджет Украины ежегодно около $3 млрд".

"Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее", - написал нардеп.

Он также записал видеообращение, в котором добавил, что пока украинский народ шел "по пути евроинтеграции", Россия "сумела выстроить политическую и экономическую позицию с Европой таким образом, что сегодня она диктует условия".

"Искренне аплодирую внешней российской политике и их умению укреплять и расширять свои позиции на мировой арене. Есть чему поучиться... Пока мы с вами евроинтегрировались, Европа руссифицировалась", - заявил Кива.

Депутат выразил надежду, что в итоге Украина "вернется домой", потому что украинцы, белорусы и русские — "один большой славянский народ".

28 сентября Венгрия заключила с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. Поставки пойдут в обход Украины, преимущественно по "Турецкому потоку". Эта ситуация вызвала возмущение у Киева, который обратился к Еврокомиссии с просьбой оценить соглашение на предмет соответствия законам ЕС. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева не вмешиваться в энергетическую политику страны и вызвал посла. После этого МИД Украины тоже попросил посла Венгрии явиться и выслушать позицию Киева, а также пригрозил "бить" Венгрию за нарушение своих интересов.

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По материалам: uposters.ru

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