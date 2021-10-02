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Дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой посмотрели клип Escape, на съемках которого познакомились их родители

Дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой посмотрели клип Escape, на съемках которого познакомились их родители

В 2001 году российская теннисистка Анна Курникова снялась в клипе известного испанского певца Энрике Иглесиаса на песню Escape. Этот момент стал поворотным в судьбе обоих: Анна и Энрике влюбились друг в друга и больше не расставались. Сейчас пара живет в США, воспитывает троих детей и посвящает себя семье.

В интервью SiriusXM Иглесиас признался, что их дети уже посмотрели знаковый видеоклип, благодаря которому познакомились их родители.

Я думаю, нет, я знаю, что мои дети уже видели это видео. Они понимают, что к чему, когда его смотрят,

— отметил он.


Анна Курникова и Энрике Иглесиас в клипе Escape

Напомним, что в видео достаточно много горячих сцен, где пара целуется. На момент съемок Анне было 20 лет, а Энрике — 26. Певец признается, что дети всегда узнают его голос, когда слышат его песни, но это видео их немного сбивает с толку.

Когда они смотрят это видео, я думаю, что оно немного вводит их в заблуждение. "Что мама делает там с папой и когда это было?"

— сказал Иглесиас.


При этом он добавил, что ему очень нравится наблюдать за выражением их лиц, когда они смотрят клип.

Это очень круто,

— заключил певец.


Энрике Иглесиас с сыном Николасом и дочерью Люси

46-летний Иглесиас и 40-летняя Курникова ведут довольно закрытый образ жизни и редко делятся личными подробностями. Говорят, что они поженились, но официального подтверждения этой информации нет. В 2017 году они впервые стали родителями — у пары родились близнецы Николас и Люси, а в январе 2020 года у них родилась еще одна дочка, которой они дали русское имя, назвав ее Машей.

Иглесиас признается, что появление детей кардинально изменило его жизнь. От отцовства он получает огромное удовольствие.

Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете,— отмечал он.


Энрике Иглесиас с дочерью Машей
Анна Курникова с дочерью Машей
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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