Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Вадим Карасев

Чтобы финансы не пели романсы, старайтесь следовать простым рекомендациям астрологов. Неделя с 4 по 10 число будет очень динамичной. Нас ждут как приятные, так и негативные события.

Астрологи советуют в первую очередь следовать простым принципам фэн-шуй, которые помогут привлечь богатство. Необходимо сделать так, чтобы в родных стенах было приятнее находиться, а энергетика дома стала созидательной. Это поможет благополучно пережить два самых опасных дня всего месяца — 8 и 9 октября.

Овен

У Овнов будет возможность заработать, несмотря на опасность, которую будут представлять звезды и планеты. Шепотки на удачу и достаток помогут людям данного Знака получить значительно больше денег за привычную работу. Если Овны получат повышение или им удастся выбить выгодный контракт, астрологи советуют временно никому об этом не рассказывать. Так можно спровоцировать появление новых недоброжелателей, а на такой опасной неделе это точно ни к чему. Словом, нужно проявлять осторожность, не раскрывая рта без причины.

Телец

Тельцам необходимо заняться поисками новых соратников по бизнесу, новой работы. Если удастся познакомиться с кем-то важным, стоит сначала проанализировать его характер. Сделать это можно, например, по форме его ушей. Также полезно будет опираться во всем на свою интуицию. Сила шестого чувства поможет Тельцам принимать важные рабочие и денежные решения, обходить стороной финансовые неурядицы. Особенно полезным это будет во время выполнения того, что не входило в планы. Все самые важные покупки астрологи советуют совершить в понедельник и вторник.

Близнецы

Желания на этой неделе будут исполняться очень медленно, и то лишь в первой половине периода, поскольку планеты и звезды в диссонансе. Ускорить процесс поможет магия иголки. Также полезно будет иметь толику уверенности в себе. Позитивная финансовая энергия, подпитываемая Плутоном, поможет наладить отношения с коллегами и начальством, а также найти новых клиентов. Упадок Венеры 7 числа приведет к потере сил, поэтому во второй половине недели лучше не отправляться в дальние поездки. Это может привести к финансовым потерям.

Рак

Обстановка с планетами, отвечающими за внутренние силы и финансовую удачу складывается, мягко говоря, неприятная. Это значит, что на этой неделе Ракам может сильно не везти с деньгами. Восстановить баланс им помогут три способа избавления от финансовых проблем. Если не будет возможностей или достаточного вдохновения для разработки новых идей, можно всегда вернуться к старым идеям, которые вдохновляли ранее. Именно это и стоит сделать тем Ракам, которые окажутся в творческом кризисе. Деньги с 4 по 10 число лучше тратить осторожнее.

Лев

Львам нужно действовать в привычном для них темпе, но при этом поменьше отвлекаться на что-то постороннее. Начинается время, когда работа требует больше внимания и сил, а дивидендов приносит меньше. Восстановить баланс Львам помогут заговоры на прибыль и успех в работе. Астрологи советуют избегать чрезмерной активности с четверга. С понедельника по среду нужно успеть сделать все необходимое и освободиться от обязанностей как можно скорее. Это позволит посвятить конец недели личным делам и отдыху.

Дева

Девам, которые очень хотят открыть новый бизнес или собрать команду соратников, стоит помнить о нумерологическом методе проверки деловой совместимости. Еще лучше будет, если представители данного Знака будут работать бок о бок с уже проверенными временем людьми. Основу финансового успеха будет составлять следование принципам, правилам, проверенным концепциям. Астрологи советуют Девам не изобретать колесо, не рисковать. Если придется совершать дорогостоящие покупки, лучше сделать это в понедельник или отложить все до воскресенья.

Весы

У Весов на прошлой неделе могла начаться финансовая и рабочая черная полоса. В период с 4 по 10 октября звезды и планеты будут не в ладах, поэтому избавиться от неурядиц будет довольно непросто. Ускорить процесс поможет мощный заговор от неудач. Это время идеально подходит для исправления допущенных ранее ошибок, самоанализа. Также астрологи советуют заниматься получением новых знаний. Это очень хорошо скажется на повышении доходов в будущем. Умеренный шопинг поможет поднять настроение.

Скорпион

Богатые люди не только много работают, но еще и знают, как, когда и что именно нужно говорить. Скорпионам необходимо помнить о словах, отпугивающих финансовую удачу. Люди этого Знака любят гневить судьбу за неудачи, но сейчас этого делать нельзя. Важно искать изъяны в себе самих и работать над ними. Астрологи советуют опасаться трех вещей: безделья, уныния и эгоизма. Все это может уничтожить зачатки финансового успеха. Меньше всего проблем с деньгами ожидает представителей тех профессий, которые не подразумевают коллективной работы.

Стрелец

Стрельцы могут обратиться за помощью к ритуалам на успех и удачу, чтобы повысить свои доходы или сохранить деньги невредимыми. С другой стороны, они могут обратиться за помощью к своему богатому жизненному опыту, который вряд ли их подведет. В идеале стоит воспользоваться и тем, и другим. На этой неделе их ждет глобальная перезагрузка. Произойдут интересные изменения в сознании, появятся новые финансовые идеи. Главное сейчас — следовать планам и помнить про целесообразность и обоснованность своих действий.

Козерог

Жизнь Козерогов на этой неделе может пойти по кармическим сценариям. К сожалению, это значит, что над большинством событий Козероги не будут иметь никакой власти. Многое будет происходить само по себе, потому что так хочет Вселенная. С другой стороны, происходящее не обязательно будет плохим. Большинство непредсказуемых и неуправляемых событий будут нейтральными для финансовой сферы. Что касается денег, то нужно помнить, что их экономия будет не такой важной, как экономия времени.

Водолей

Для Водолеев все изменения в настроении звезд будут опасными вдвойне. Это значит, что в финансовой сфере может наступить черная полоса. Если все станет плохо, Водолеям нужно будет начать следовать трем простым советам о том, как преодолеть проблемы. Астрологи настоятельно рекомендуют избавиться от иллюзий. Нужно смотреть на ситуацию трезво. Это поможет понять, каким должен быть следующий шаг. Самое главное — не торопиться. Так можно будет сэкономить много времени и средств. Дорогостоящие покупки пока лучше отложить.

Рыбы

Самым опасным днем недели для финансового благополучия Рыб станет 7 октября — день перехода Венеры в Знак Стрельца. Это может стать переломным моментом в их карьере. В этот день и в целом во второй половине недели лучше не отправляться в командировки и не тратить много денег без какой-либо цели. Самое главное, чтобы сознание этих людей работало правильно. Правильный внутренний настрой будет очень важным условием повышения доходов и сохранения финансовой удачи, даже в таких неблагоприятных условиях, как сейчас.