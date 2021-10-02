Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается первая полноценная неделя октября, которая, согласно прогнозам, будет достаточно непростой. Астрологи рассказали, как Знаки Зодиака смогут обойти стороной препятствия на пути к успеху в любой из сфер.

6 октября Плутон избавляется от ретроградности, что хорошо скажется на отношениях в семье, на работе. Потом ожидается целых три негативных дня подряд. Сначала Венера перейдет в Знак Стрельца, в котором ей не комфортно, а потом наступят два дня отрицательных аспектов Солнца с Меркурием и Марсом — 8 и 9 числа. Самым актуальным на этой неделе становится закон бумеранга. Подобные события означают, что мы получим то, чего заслужили.

Овен

Первая половина недели будет спокойной, но начиная со среды Овнам лучше оставить сферу финансов и уйти с головой в любовь. Очень хорошо, если есть вторая половинка, с которой можно провести свободное время. Если ее нет, можно навестить родителей, назначить свидание или с кем-то познакомиться, помня о проверке любовной совместимости. Во второй половине недели не стоит тратить много денег, брать и давать деньги в долг. В общении с окружающими нужно быть осторожнее, потому что они могут проявлять фальшивые чувства, притворяться друзьями и товарищами.

Телец

Звезды и планеты на этой неделе повысят чувствительность Тельцов, их умение ощущать других людей. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о том, каковы плюсы и минусы высокой чувствительности. Нужно пользоваться этим даром и не унывать лишний раз. Также астрологи отмечают, что на этой неделе у Тельцов могут появиться новые враги, но важно помнить, что те, кто нас недолюбливает, делятся на два типа: на тех, кто глуп, и тех, кто нам завидует. В случае с Тельцами на этой неделе это будет, скорее, второй тип. Их ничто не исправит, так что лучше от них держаться подальше.

Близнецы

Близнецам сейчас необходимо строить как можно больше отношений с представителями искренних Знаков Зодиака. Такие люди помогут им быть на волне успеха. Также искренние люди могут оказать существенную поддержку в трудную минуту. Речь идет о психологической поддержке. Если действовать в одиночку, можно стать стать аутсайдерами. Близнецам нужна работа в команде, особенно после 7 числа, потому что Венера лишит их сил и энергии. Астрологи советуют прислушиваться к мнению близких людей.

Рак

Ракам стоит избегать чрезмерной активности с 7 числа, потому что их покровитель Венера в этот день потеряет часть сил. Переход планеты в новый Знак может негативно сказаться на сфере любви — появятся проблемы, недосказанность, тяга к уединению. Раки могут подумать, что это какая-то порча на отношения, но это не так. Это просто сложный период, в который лучше сфокусироваться на домашних делах, увлечениях. Не нужно провоцировать близких людей и вызывать у них отрицательные эмоции. Астрологи советуют дать им свободу.

Лев

Львам следует на этой неделе активизировать свои зодиакальные источники энергии. Дело в том, что сил может катастрофически не хватать даже на какие-то приятные дела типа романтических свиданий или походов в интересные места с друзьями. Тем не менее у Львов будет много новых возможностей в первой половине недели и на выходных, поэтому нужно быть начеку. Если подвернется возможность, ей стоит воспользоваться. Астрологи советуют Львам внести немного разнообразия в личную жизнь, досуг и рабочий процесс. Так они смогут поднять себе настроение.

Дева

Несмотря на проблемы, связанные с поведением планет, Девам удастся найти любовь либо укрепить отношения, преуспеть в финансовой сфере, а также просто насладиться жизнью. В общении с коллегами и незнакомыми людьми лучше проявлять тактичность. По возможности нужно объяснять им причины своих поступков. Сейчас не стоит наживать себе новых врагов и недоброжелателей. Также на вооружение стоит принять семь советов, меняющих жизнь. Они помогут Девам стать счастливее.

Весы

Энергетика Весов немного ослабнет из-за перехода Венеры в Знак Стрельца. Это значит, что с 7 числа Весам станет сложнее восстанавливать энергию. Также эти люди потеряют физические и моральные силы. Восстановить их помогут шесть простых жизненных истин. Следуя им, Весы смогут преодолеть любые преграды на своем пути. Также в эти семь дней представителей данного Знака могут начать волновать вопросы, которые давно утратили свою актуальность. Не нужно возвращаться к тому, что уже пережито и не имеет никакой власти над будущим и настоящим.

Скорпион

Скорпионам можно смело фокусировать свое внимание на любовной сфере жизни. Чтобы привлечь любовь в свою жизнь, Скорпионам стоит перенять пять мудрых истин. Также люди этого Знака могут смело опираться на свою хваленую интуицию. Их шестое чувство вряд ли подведет их сейчас. Тем, кто уже находится в отношениях, удастся открыть новые грани в любви. Три самых опасных дня недели с 7 по 9 число Скорпионам стоит посвятить семье. Начать неделю астрологи советуют с уборки дома. Это улучшит энергетику и привлечет удачу.

Стрелец

Как известно, наш дом — это место силы. Чтобы во время пребывания в родных стенах энергетика Стрельцов восстанавливалась, а не продолжала утекать прочь, им необходимо избавиться от вещей, которые ее крадут. Также на этой неделе очень полезно избавиться от людей, которые раздражают своим поведением и отторгают своей аурой. Нужно перестать с ними общаться, чтобы больше не терять из-за них уверенность в себе и удачу. В целом астрологи советуют людям этого Знака действовать в привычном ритме, не меняя кардинально планы.

Козерог

Козерогам звезды и планеты сулят быстрый и стремительный духовный рост. Это прекрасное время для практик, молитв и очищения кармы добрыми поступками. Астрологи советуют избегать ловушек, мешающих духовному росту. Нужно быть осторожнее и внимательнее ко второй половинке. Если обидеть любимого человека, это может спровоцировать его на измену. В пятницу и субботу, пока Солнце будет в негативных аспектах с Меркурием и Марсом, могут открыться любовные треугольники, появиться неурядицы в семье.

Водолей

Это идеальное время для магических ритуалов, практики осознанных сновидений, медитаций и молитв. Водолеям стоит сфокусироваться на преображении своего внутреннего мира, на нематериальных благах. Это прекрасное время для свиданий, знакомств. Исполнять любовные и любые другие желания Водолеям поможет сила самовнушения. Проблема лишь в том, что ночные светила сейчас не в духе. Они будут ставить палки в колеса и всячески усложнять им жизнь. Астрологи советуют людям данного Знака выбирать не самый короткий, а самый честный путь к успеху.

Рыбы

Благоприятными днями для Рыб станут 4 и 5 октября. Далее, как и у большинства других людей, начнется трудный период из-за Венеры, Солнца, Марса и Меркурия. Чтобы преодолеть все преграды на своем пути, Рыбам стоит очистить свою ауру от негатива. Нужно больше мечтать, меньше вспоминать о чем-то плохом и неприятном. В общении даже с самыми неприятными людьми астрологи советуют проявлять тактичность. В противном случае начнется период сильных ссор и конфликтов.