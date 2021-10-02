Ирина Шейк, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и другие на вечеринке в Париже

Вадим Карасев

Вчера в Париже, где сейчас проходит Неделя моды, состоялась традиционная вечеринка Карин Ройтфельд и журнала CR Fashion Book, который она создала после ухода с поста главного редактора французского Vogue. Гостями вечера стали Ирина Шейк, Елена Перминова, Алеся Кафельникова, которая очень быстро после родов вернулась к светской жизни, Кристина Романова и многие другие модели с мировым именем и их более юные коллеги. Так, на вечеринке появилась 19-летняя российская модель София Стейнберг, которая уверенно покоряет мировые подиумы.

Ирина Шейк, которая несколькими часами ранее приняла участие в показе Isabel Marant, была одета в оригинальное черное кожаное платье из коллекции Helmut Lang осень-зима — 1997. В целом многие звезды выбрали образы в стиле total black, хотя были и те, кто предпочел яркие наряды. Предлагаем вам оценить их в нашей фотоподборке.





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