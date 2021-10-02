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Ирина Шейк, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и другие на вечеринке в Париже

Ирина Шейк, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и другие на вечеринке в Париже

Вчера в Париже, где сейчас проходит Неделя моды, состоялась традиционная вечеринка Карин Ройтфельд и журнала CR Fashion Book, который она создала после ухода с поста главного редактора французского Vogue. Гостями вечера стали Ирина Шейк, Елена Перминова, Алеся Кафельникова, которая очень быстро после родов вернулась к светской жизни, Кристина Романова и многие другие модели с мировым именем и их более юные коллеги. Так, на вечеринке появилась 19-летняя российская модель София Стейнберг, которая уверенно покоряет мировые подиумы.

Ирина Шейк, которая несколькими часами ранее приняла участие в показе Isabel Marant, была одета в оригинальное черное кожаное платье из коллекции Helmut Lang осень-зима — 1997. В целом многие звезды выбрали образы в стиле total black, хотя были и те, кто предпочел яркие наряды. Предлагаем вам оценить их в нашей фотоподборке.


Ирина Шейк
Елена Перминова
Алеся Кафельникова
Кристина Романова
Синди Бруна
Наташа Поли
Изабели Фонтана
Сара Сампайо
Фрида Аасен и Томмасо Чиабра
Бьянка Брандолини
Оливия Калпо
Ирина Шейк и Рикардо Тиши
Ирина Шейк и Мариякарла Босконо
Карин Ройтфельд
София Стейнберг
Каролин Даур
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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