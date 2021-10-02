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Как упражнения для шеи укрепляют энергетику и повышают интуицию

Как упражнения для шеи укрепляют энергетику и повышают интуицию

Любая физическая активность может быть во благо. Укрепить энергетику и пробудить интуицию помогут простые, но эффективные упражнения для шеи. Постоянные практики подарят прилив сил и помогут услышать свой внутренний голос в нужный момент.


Интуиция есть у каждого из нас, но порой она находится глубоко в подсознании и словно спит, ожидая импульса к действию. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают усилить шестое чувство и создать прочную связь с внутренним голосом благодаря упражнениям для шеи. С их помощью удастся не только взаимодействовать со своим «я», но и укрепить энергетику, усилив биополе.

1. Упражнение делают сразу после пробуждения, чтобы укрепить энергетику после пробуждения и задействовать интуитивные способности. Головой медленно вращают, стараясь с каждым кругом прижать щеку ближе к плечу. 5 оборотов по часовой стрелке ускорят кровообращение, а кивки головой вперед и назад приободрят и усилят мыслительные способности.

2. Усилить интуитивные способности поможет простое упражнение для шеи: шею обхватывают руками так, чтобы большие пальцы рук легли на подбородок, а остальные располагались за ушами у затылка. Пальцами рук поочередно подталкивают голову, делая кивательные движения вперед-назад, вдыхая на подъеме головы и выдыхая при ее опускании. Повторять упражнение нужно 10 раз, затем сделать 10 вдохов и выдохов, сосредоточившись на своих чувствах и эмоциях.

3. Усилить интуицию и пробудить энергетику, укрепляющую биополе, поможет еще оно простое упражнение. Его проводят во время душа или принимая ванну. Струю воды направляют на затылок, постепенно переходя на заднюю часть шеи, чтобы промассировать ее. Затем шею бережно разминают руками, сосредоточившись на своих ощущениях. Тепло, распространяющееся по позвоночнику, укажет на то, что внутренняя энергия пробуждается, создавая надежную защиту. После этого голову запрокидывают вверх, закрыв глаза, и удерживают ее в таком положении 10 секунд. После плавно опускают вниз, не открывая глаз и стараясь как можно плотнее прижать подбородок.

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По материалам: dailyhoro.ru

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