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Кампанию "Единой России" в интернете признали "Открытием года"

Кампанию "Единой России" в интернете признали "Открытием года"

Предвыборная кампания партии "Единая Россия" признана в интернете "Открытием года". Партийное приложение "ВВЕРХ" в свою очередь стало лауреатом награды "Лучший электоральный софт".

На 7-м форуме Электронной электоральной политики (ЭЭП) эксперты обсуждали самые яркие события кампании и политического сезона в целом. Десятки специалистов представили результаты своих исследований и проектов, в том числе на тему ДЭГ, избрательных приложений, применения геймификации в политическом процессе и не только.

"Единая Россия" была признана единственной партией, проводившей праймериз в электронном формате. Эксперты также заметили ее достаточно яркую кампанию в сети и активное взаимодействие с избирателями посредством новых технологий. Президент ассоциации ЭЭП Александр Серавин отметил, что даже противники власти признали особенную технологичность ее кампании (в отличие от кампаний оппонентов).

"При этом раньше интернет на федеральных выборах "Единая Россия" традиционно проигрывала оппозиции. В этом политическом сезоне этого впервые не произошло... Предвыборная кампания "Единой России" стала однозначным лидером в номинации "Открытие года", – отметил он.

Онлайн-платформа "ВВЕРХ", предназначенная для работы с активом партии, тоже победила в своей номинации – благодаря этому приложению, ЕР эффективнее работает с населением и привлекает к общественной деятельности активных и неравнодушных россиян, чтобы впоследствии доверить им значимые проекты. На платформе зарегистрированы свыше 250 тысяч пользователей и 50 тысяч депутатов различных уровней.

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По материалам: uposters.ru

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