«Киношок» объявил победителей всех конкурсов

Вадим Карасев

Завершился юбилейный 30-й фестиваль «Киношок», который проходил в Анапе с 25 сентября по 2 октября. На торжественной церемонии закрытия фестиваля названы все победители

Конкурс полнометражных фильмов

Главный приз фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм

Фильм: «Вертолёт». Продюсер: Иннокентий Васильев, Михаил Лукачевский, Семён Аманатов, Любовь Борисова. Режиссер: Михаил Лукачевский. Россия (Якутия)

Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино

Михаил Лукачевский. Фильм: «Вертолёт». Россия (Якутия)

Приз за лучший сценарий в полнометражном кино

Эльвин Адыгозел. Фильм: «Билясувар». Азербайджан

Приз имени А. Княжинского – за лучшую операторскую работу в полнометражном кино

Семён Аманатов. Фильм: «Вертолёт». Россия (Якутия)

Приз за лучшую женскую роль в полнометражном кино

Анастасия Струкова. Фильм: «Ничья». Режиссер: Лена Ланских. Россия

Приз за лучшую мужскую роль в полнометражном кино

Болот Тентимишов. Фильм: «Озеро». Режиссер: Эмиль Атагельдиев. Кыргызстан

Приз за лучшую музыку в полнометражном фильме

Баласагын Мусаев. Фильм: «Дорога в Эдем». Кыргызстан

Специальный диплом Большого жюри «За попытки ироничного осмысления действительности»

Фильм «Двое видели козу». Режиссер: Андрей Носков. Россия (Башкортостан)

Специальный приз «Лучшему продюсеру национального кино» Александр Цой. «За реализацию сложно-постановочной конструкции»

Фильм: «Три». Режиссер: Руслан Пак. Казахстан, Республика Корея, Узбекистан

Диплом прессы получает фильм «Вертолёт», Россия (Якутия). режиссер Михаил Лукачевский. «За кинематографическое преодоление времени и пространства»

Конкурс короткометражных фильмов

Главный приз в короткометражном конкурсе - фильму «Авако», реж. Ксения Пчелинцева, Россия

Специальный диплом «За трепетное отношение и мастерское воплощение темы взросления»

«Гильза», реж. Динара Абдрашитова, Россия

Специальный диплом «За яркую и талантливую историю о первой настоящей дружбе»

«Друг», реж. Андрей Светлов, Беларусь

Конкурс телевизионных фильмов «ТВ-ШОК». Победитель определяется зрительским голосованием

1 место – «Обитель», Россия, 2021

Продюсеры: Валерий Тодоровский, Антон Златопольский

Режиссер: Александр Велединский

8 серий 12+

2 место – «Казанова в России», Россия, 2021

Продюсеры: Анатолий и Наталья Чижиковы

Режиссеры: Антон Чижиков, Илья Чижиков

12 серий 16+

3 место – «Отель Феникс», Россия, 2020

Продюсер: Родион Павлючик

Режиссер: Владимир Койфман

8 серий 12+

Конкурс сценариев короткометражных фильмов

Диплом за лучший сценарий — Роман Кириллов, «Стасик»

Конкурс был проведен фестивалем «КиноШок», совместно с Crazy Russians Film

Призы Гильдии продюсеров

Достались фильмам «Чупакабра» режиссера Григория Коломийцева и «Вне зоны доступа» режиссера Анны Курбатовой.

Киномалышок – конкурс детских фильмов (оценивает детское жюри)

Лучший фильм: «Новенький», режиссер Александр Кулямин, Россия, 2021 год

Приз за лучшую детскую роль: Маргарита Дьяченкова

фильм «Вне зоны доступа»

Режиссер Анна Курбатова, Россия, 2021 год

Приз за лучшую детскую роль: Алексей Родионов

фильм «Африка»

Режиссер Дарья Биневская, Россия, 2021 год

Специальные призы от информационного партнёра кинофестиваля Киношок редакции журнала

Путёвые заметки и шоколадной мастерской Дианы Руди - семейной династии шоколатье получают

Фильм «На скорости»

Режиссер Павел Игнатов, Россия, 2020 год

«За лучшую работу режиссера»

Фильм «Золотая дюна»

Режиссер и сценарист Станислав Лебедев, Россия, 2020 год

«За лучший сценарий детского кино»

Фильм «Феодосийская сказка»

Режиссер Наталья Лебедева, Россия, 2021 год

«За лучшее изобразительное решение детского фильма»

Фильм «Ледяная история»

Режиссер Сергей Русаков, Россия, 2021 год

«За верность традициям российского сказочного кино»