«Комсомольская правда» сутки не может связаться с журналистом Можейко в Минске

13:23 Автор: Иван Рощепий

Редакция газеты «Комсомольская правда» почти сутки не может связаться с журналистом Геннадием Можейко, о задержании которого в Минске ранее сообщили СМИ. Об этом ТАСС рассказал главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

Можейко является сотрудником издания «Комсомольская правда в Белоруссии». В среду доступ к сайту газеты был заблокирован за публикацию информации, «способствующей формирования источников угроз национальной безопасности». В редакции заявили, что продолжают разбираться в ситуации и готовы устранить нарушения, выявленные государственными органами.

По словам Сунгоркина, Можейко не отвечает с 16:00 по московскому времени пятницы. «Он живёт без семьи. Мы стали искать родителей, но они тоже не отвечают, возможно, их нет дома. Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем», — сказал главред.

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Он также проинформировал, что журналист в эти дни служебных командировок в Москву он не планировал, поэтому должен находиться в Минске. «Нам неизвестно о командировках, при этом он мог куда-то поехать в частном порядке», — указал Сунгоркин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту «Комсомольской правды» в республике, поскольку это нарушает принцип свободы СМИ. Он добавил, что Москва ожидает от белорусской стороны обеспечения условия для работы российских средств массовой информации на территории Белоруссии.

В 2020 году газету исключили из подписных каталогов, запретили продавать в киосках. Государственная типография Белоруссии с конца августа 2020 года перестала печатать несколько негосударственных изданий, в том числе «Комсомольскую правду».

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