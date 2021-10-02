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Кудрин рекомендовал работать в сфере креативной индустрии

Кудрин рекомендовал работать в сфере креативной индустрии

18:50  Автор: Иван Рощепий


Источник: РИА Новости



Сфера креативной индустрии растёт быстрее других секторов экономики во всем мире, в ближайшие десятилетия на таких специалистов будет большой спрос. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, развитие креативной индустрии связан с тем, что «в общем-то жители мира становятся немножко состоятельнее, идёт так называемая кастомизация мировой экономики, более ориентированная на потребности каждого человека».

Кудрин сообщил, что этот рынок в России составляет около двух с половиной триллионов рублей. Отсюда и спрос на специалистов из этой сферы, пояснил главный аудитор.

В России утвердили Концепцию развития креативных индустрий


«Эта сфера будет востребована на десятилетия, здесь будет новый спрос на совершенствование любой продукции — от станков в промышленности, каких-то производственных комплексов, которые должны быть тоже очень дизайнерскими, воплощать в себе совершенно новые потребительские качества, до совершенно бытовых вещей, которые встречаются в каждом доме», — отметил глава Счетной палаты. Его цитирует РИА «Новости».

Ранее Правительство РФ утвердило Концепцию развития креативных (творческих) индустрий на ближайшие девять лет, она предусматривает меры поддержки разных видов искусства, а также медиа, дизайна, производства цифрового контента.

К креативным индустриям относят дизайн, искусства (включая театр, кино, музыку), рекламу, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру и проектирование, туризм. В документе содержатся механизмы господдержки этих сфер.



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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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