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Лавров: альянс AUKUS размывает форматы сотрудничества в АСЕАН

Лавров: альянс AUKUS размывает форматы сотрудничества в АСЕАН

16:28  Автор: Иван Рощепий


Источник: ТАСС



Альянс между США, Великобританией и Австралией — AUKUS, а также четырехсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (Quad) созданы, чтобы размыть многолетние универсальные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

По словам министра, «одна из самых модных сейчас тенденций — это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены Соединенными Штатами», в частности AUKUS и Quad.

«Всё это идёт в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», — цитирует Лаврова ТАСС.

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В середине сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с одной из французских компаний.

В конце сентября МИД России передал США и союзникам по военному альянсу AUKUS вопросы о нераспространении после объявления о передаче атомных подлодок Австралии. Об этом пишет «Царьград».



#США #Великобритания #НАТО

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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