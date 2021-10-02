Лавров: альянс AUKUS размывает форматы сотрудничества в АСЕАН

16:28 Автор: Иван Рощепий

Источник: ТАСС

Альянс между США, Великобританией и Австралией — AUKUS, а также четырехсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (Quad) созданы, чтобы размыть многолетние универсальные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

По словам министра, «одна из самых модных сейчас тенденций — это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены Соединенными Штатами», в частности AUKUS и Quad.

«Всё это идёт в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», — цитирует Лаврова ТАСС.

Патрушев назвал AUKUS ещё одним военным блоком, направленным против России и Китая

В середине сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с одной из французских компаний.

В конце сентября МИД России передал США и союзникам по военному альянсу AUKUS вопросы о нераспространении после объявления о передаче атомных подлодок Австралии. Об этом пишет «Царьград».

#США #Великобритания #НАТО

Ещё материалы: Сергей Лавров

906