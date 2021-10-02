Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Вадим Карасев

Эта неделя таит в себе как счастливые и важные перемены, так и некоторые опасности в любовной сфере. Чтобы не отпугнуть удачу, старайтесь следовать простым рекомендациям астрологов.

Эксперты рекомендуют всем влюбленным и ищущим свое счастье не искушать судьбу и заранее подготовиться к череде необычных событий. Самый страшный враг для любовного успеха в начале октября — комплексы. Пять простых способов помогут полюбить себя и избавиться от них навсегда. Очень полезным в этом окажется позитивный Плутон, который избавится от ретроградности 6 числа.

Овен

В любовной сфере будут преобладать гармония, любовь и теплота. Семья и близкие люди станут на этой неделе для Овнов опорой, так что можно рассчитывать на их эмоциональную поддержку. Ускорить процесс укрепления любви или ее поисков помогут действенные ритуалы, а также капелька оптимизма и веры в себя.

Телец

В жизни представителей данного Знака ожидаются поворотные моменты, которые могут поставить под удар благополучие пары. Ввиду наличия чувствительной интуиции у Тельцов астрологи советуют им почаще прислушиваться внутреннему голосу. Также на этой неделе стоит избегать общения со злыми Знаками Зодиака. От них будут идти одни проблемы.

Близнецы

На этой неделе влюбленным Близнецам не о чем переживать, ведь на любовном фронте полный штиль. Планеты наделят людей этого Знака особым шармом и обаянием, поэтому любые их слова будут казаться истиной в глазах противоположного пола. Самое главное сейчас — оставаться в хорошем настроении. Холотропное дыхание поднимет его в любой ситуации.

Рак

За новыми чувствами лучше не гнаться: настроение звезд и планет нестабильно. Если все же захочется новых эмоций и чувств, лучше заранее проверять совместимость при помощи трех простых способов. В уже существующих отношениях Раков ждет спокойствие и размеренность. Полезно будет вместе отдыхать, заниматься домашними делами.

Лев

Львам можно попробовать для привлечения любви использовать сильные практики. Наступает время, когда любые методы приближения к любовным целям оправданы судьбой и планетами. Главное — не переходить никому дорогу и никого не расстраивать. Одинокие Львы смогут найти ключ к сердцу того, кого они уже давно мечтали покорить.

Дева

Одиноким Девам нужно действовать решительно и открыто, но важно помнить, что чрезмерная откровенность о своих чувствах может свести на нет интерес человека. При выборе спутника стоит помнить о признаках положительной и отрицательной энергетики человека. Дев, которые уже смогли найти свое счастье, ждет время любовных противостояний.

Весы

Чтобы побороть одиночество, астрологи советуют Весам не забывать об уверенности в себе. Также можно воспользоваться практикой «Зов сердца». Важно привлекать внимание противоположного пола. В ход могут идти любые методы: яркие тона в одежде, новый имидж, улыбка, красноречие.

Скорпион

Скорпионов ожидает неделя, на которой они могут стать мнительными и ревнивыми. Такое настроение может заставить партнера отстраниться или, что еще хуже, взять тайм-аут в отношениях. Всем, кто ищет любовь, важно помнить о силе осознанности. Нужно точно знать, кого хочется видеть рядом с собой, и тогда положительный результат не заставит себя ждать.

Стрелец

Если Стрельцы дорожат своей любовью, астрологи настоятельно рекомендуют отказаться от критики в адрес второй половинки. Такие инициативы сейчас крайне опасны. Всем одиноким Стрельцам, которые находятся в поисках долгое время, стоит проанализировать себя на наличие кармических причин одиночества. Настало время очистить карму.

Козерог

Козерогов на этой неделе звезды могут свести с тем, с кем им суждено быть вместе. Если любовь окажется безответной, нужно будет проверить свое биополе на предмет наличия отталкивающей энергии. Сделать это можно при помощи четырех признаков. Даже безответная любовь будет полезной, ведь она поможет открыть новый путь в творчестве.

Водолей

Водолеям астрологи советуют снизить градус эгоизма. Влюбленные и любимые Водолеи получат шанс иначе взглянуть на своего партнера и увидеть в нем новые положительные качества. Всем одиноким Водолеям стоит помнить о законе обратного усилия — чем больше мы стараемся, тем хуже эффект.

Рыбы

Звезды и планеты помогут Рыбам привнести в отношения новые чувства. Энергия ночных светил поможет избавиться от конфликтов, недопонимания и рутины. Если эта неделя будет тяжелой на работе, после каждого такого рабочего дня стоит пользоваться медитацией на расслабление и снятие стресса. В таком состоянии будет меньше вероятность появления недопонимания.