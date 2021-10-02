Лунный день сегодня 2 октября 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергия крайне изменчива. Она зависит от фазы Луны и от пребывания ночного светила в том или ином Знаке Зодиака. Астрологи рассказали, в каком настроении будет сегодня Луна и как ее энергетика скажется на нашей удаче в разных сферах жизни.

Старайтесь сегодня общаться только с искренними людьми, а также заниматься делами, которые вас вдохновляют. Этот день должен подарить вам много новых эмоций и интересных событий. Он будет непростым, но при желании вы сможете остаться на плаву и даже стать успешнее.

Фаза Луны: начинается 26 лунный день. Ему суждено пройти под влиянием стихии Огня, представленной Львом. Убывающая Луна чувствует себя в таком положении не очень хорошо, поэтому сегодняшний день может стать проблемным.

Магнитные бури 2 октября: в эту субботу солнечные ветры стихнут и не потревожат нас.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

экономия;прагматичность;увлечения;сдержанность;избавление от обид.трудоголизм;бесчувственность;безразличие ко всему.

Дома сегодня стоит ограничиться легким наведением порядка. На убывающей Луне во Льве астрологи советуют заниматься также приготовлением пищи. Это может быть какое-то необычное блюдо. Побалуйте себя изысканными продуктами, чем-то вкусным. Дома полезно будет делать простые физические упражнения. Ими стоит заменить полноценные походы в спортзал, так как жизненную энергию лучше не тратить слишком активно. Она может вам понадобиться.

Что надеть в эту субботу

Одежда в этот день должна отражать не только ваш статус, но и настроение. Обычно все совсем наоборот — одежда формирует настроение, но сегодня это не так. Астрологи советуют надевать то, что наилучшим образом отразит ваши планы. Желание выделиться лучше поддержать красными оттенками. Желание заработать — черным и синим, оранжевым или белым. Если вы будете ощущать внутреннюю легкость, наденьте что-нибудь желтое, чтобы не утратить это ощущение.

Из камней-талисманов также можно выбирать все, что угодно. Главное, чтобы камень подходил вам по энергетике. Из украшений можно отдать предпочтение золотым изделиям, чтобы быть на одной волне с энергией стихии Огня.

Финансы и работа в 26 лунный день

Сегодня успешными в финансовом плане людьми станут те, у кого реалистичный взгляд на жизнь. Они смогут разглядеть в событиях этого дня все самое важное. Это удачный день для педантичных, практичных и прагматичных людей с холодным и расчетливым умом.





Сегодня у вас могут появиться новые желания, но не стоит торопиться с их реализацией. Постарайтесь все как следует взвесить. Особенно это касается дорогостоящих покупок. Луна во Льве всегда подталкивает нас к тому, чтобы побаловать себя, но астрологи советуют этого не делать. Будьте экономными и не носите с собой крупные суммы наличных.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Луна во Льве наградит многих из нас сегодня повышенной впечатлительностью и чувствительностью. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как себя защитить в такие периоды. Постарайтесь абстрагироваться от переживаний и занять себя какими-то важными делами, если ваши мысли вас сильно тревожат и выводят из равновесия.

Стабилизировать настроение вам сегодня помогут любые занятия — хобби, увлечения. Занимайтесь тем, что любите больше всего на свете. Если у вас сегодня рабочий день, не стоит играть в трудоголика. Как только закончится рабочее время, отправляйтесь домой. Луна во Льве не любит переработки.

Любовь и общение 2 октября

Как было сказано выше, Луна сделает нас впечатлительными. Нам придется научиться себя сдерживать и скрывать свои истинные чувства и эмоции от окружающих. Сегодня лучше не рассказывать о своих переживаниях посторонним людям, потому что эти новости могут дойти до ваших врагов и недоброжелателей.

С другой стороны, быть холодными, бесчувственными и отстраненными тоже не стоит. Старайтесь проявлять чуткость к настроению близких и друзей. Астрологи советуют прощать обиды и проводить время вместе с теми, кто вам дорог. Это поможет отлично отдохнуть в этот субботний день.