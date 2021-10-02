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Мизулина посоветовала родителям проверять соцсети детей ради их безопасности

Мизулина посоветовала родителям проверять соцсети детей ради их безопасности

00:37  Автор: Дмитрий Литвинов



Опасные преступники могут выдавать себя за ровесников детей, входя к ним в доверие, предупредила директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. О других опасностях соцсетей она рассказала «Парламентской газете».

Ключевой совет, который можно дать родителям, — договариваться с детьми, сколько времени они проводят в Интернете. Важно это время контролировать, считает Екатерина Мизулина. Проверять любые личные страницы, если ребёнок создал их в соцсетях, проверять переписку.

«Часто к детям, создавшим страницу, приходят различные личности от педофилов до мошенников, — сказала она. — Дети в силу своей наивности подвергаются угрозам. Мы знаем случаи, когда педофилы переписывались не с одним, а с сотнями детей, выдавая себя за их сверстников. Сегодня это переписка, а завтра может стать реальным преступлением».

Ещё один момент, почему родителям стоит контролировать детей, — во многих соцсетях опасный контент находится в одном клике от более или менее безопасного. В TikTok и YouTube высока вероятность, что ребёнок столкнется с опасной информацией, нажав всего одну кнопку, отметили в Лиге безопасного Интернета.

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«И ещё один момент, о котором мало говорят: соцсети являются вирусными — они подсаживают детей на постоянное пролистывание страниц, просмотр публикаций разных пользователей и, по сути, формируют у детей клиповое мышление — поверхностное, неглубокое, непонятийное», — сказала Екатерина Мизулина.

В какой-то момент ребенок просто не может остановиться в просмотре лент соцсетей в своём устройстве, потому что их алгоритмы построены так, чтобы максимально увеличить время, проведенное на этой платформе, отметила эксперт.



#интернет #дети


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По материалам: pnp.ru

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