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Молдавия будет платить за российский газ $790 за тысячу кубометров

Молдавия будет платить за российский газ $790 за тысячу кубометров

Молдавии в октябре будут поставлять газ из России по рыночной стоимости $790 за тысячу кубометров. До этого страна приобретала топливо по цене $200 долларов за тот же объем, рассказал вице-премьер государства, министр по инфраструктуре Андрей Спыну.

Таким образом, газ стал дороже для республики почти в четыре раза. По словам министра, вне зависимости от сложившейся ситуации тариф для населения не изменится, пока не будут завершены переговоры и заключен долгосрочный контракт.

"Пока не будет заключен долгосрочный контракт, тариф для населения не изменится. Мы ведем переговоры о заключении контракта по более выгодным условиям", — заверил Спыну.

1 октября "Газпром" подтвердил продление договора с "Молдовагазом" на покупку сырья сроком на один месяц. При этом молдавские власти хотят сохранить прежнюю формулу поставок, в которой стоимость газа в теплое время года рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG. В холодный период цена зависела от ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, и это позволяло государству значительно экономить.

Ранее Ruposters писал, что Россия и Молдавия договорились о снятии торговых ограничений.

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По материалам: uposters.ru

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