Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с невестой, Эмили Ратажковски на показе Valentino

Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с невестой, Эмили Ратажковски на показе Valentino

Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с невестой, Эмили Ратажковски на показе Valentino

Парижская Неделя моды в разгаре, и в пятничный вечер все спешили на показ Valentino. Ради этого события в свет даже вышел Венсан Кассель, присоединившись к своей жене Тине Кунаки, которая до этого появлялась на показах в одиночестве или в компании своего брата Закари. Еще одной яркой парой вечера стали Бруклин Бекхэм и его невеста Никола Пельтц. Места в первых рядах также заняли Эмили Ратажковски, Ванесса Кирби, Адель Экзаркопулос, популярная тиктокерша Белла Порч и многие другие.

Пьерпаоло Пиччоли заслуженно считается мастером цветовых сочетаний, и этим вечером дизайнер дал очередной мастер-класс, заворожив всех новыми яркими комбинациями. Солировал на подиуме фиолетовый оттенок, носить который Пиччоли советует с ярко-желтым и зеленым. На заметку можно брать и более спокойное сочетание насыщенно-зеленого с шоколадными тонами.
















 


От задорных мини к роскошным платьям с фирменными кейпами и доведенных до абсолютного максимализма платьев-рубашек — Пиччоли снова показал все многообразие фасонов, подчеркивающих женскую красоту.

Обескураживающая пестрота как всегда уравновешивалась монохромными образами в черном и белом, где все внимание направлено на фактуру ткани.












Ну а в вечернем гардеробе Пиччоли явно призывает полностью погрузиться в атмосферу беззаботного диско и выбирать пайетки.







 



Пьерпаоло Пиччоли

Гости показа


Адель Экзаркопулос, Венсан Кассель и Тина Кунаки


Эмили Ратажковски, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц


Венсан Кассель и Тина Кунаки


Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц



Томми Дорфман и Эмили Ратажковски


Белла Порч


Ванесса Кирби


Махмуд и Мика
Адель Экзаркопулос


Жанна Дамас
Мариса Беренсон
Bryanboy
Александр Деспла
Ноа Бек и Дикси Д'Амелио
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Следственный комитет раскрыл подробности дела о расстреле царской семьи
Следственный комитет раскрыл подробности дела о расстреле царской
Лунный день сегодня 2 октября 2021 года
Лунный день сегодня 2 октября 2021 года
Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с невестой, Эмили Ратажковски на показе Valentino
Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с
"Там кто-то ползает": россиянка проходила несколько дней с живым тараканом в голове
"Там кто-то ползает": россиянка проходила несколько дней с
Бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время вместе: новые фото
Бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время
Космонавты поприветствовали с МКС участников "Лидеров России"
Космонавты поприветствовали с МКС участников "Лидеров
Бывший начальник Генштаба армии Белоруссии призвал "мочить в сортире" противников власти
Бывший начальник Генштаба армии Белоруссии призвал "мочить в
Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории за нарядом A$AP Rocky на Met Gala
Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории
Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение средств на проведение чемпионата «АртМастерс»
Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение
Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей пройдёт в «Смене»
Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей пройдёт
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на обеспечение деятельности парков «Россия – Моя история»
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на
В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021»
В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса

Топ на сегодня

Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур, Джиллиан Андерсон на показе Chloe
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур, Джиллиан Андерсон
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II
"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за то, что она вышла на подиум с инсулиновой помпой
"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за
Почему так трудно избавиться от вредных привычек и как с этим справиться
Почему так трудно избавиться от вредных привычек и как с этим
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Еще по теме

Венсан Кассель посетил модный показ вместе с молодой возлюбленной Тиной Кунаки
Лето на "Сплетнике": Тина Кунаки с братом и Венсаном Касселем отдыхает в Бразилии
51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней Тине Кунаки
Соблазнительная Тина Кунаки и стильный Венсан Кассель на показе Etam в Париже