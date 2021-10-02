Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с невестой, Эмили Ратажковски на показе Valentino

Вадим Карасев

Парижская Неделя моды в разгаре, и в пятничный вечер все спешили на показ Valentino. Ради этого события в свет даже вышел Венсан Кассель, присоединившись к своей жене Тине Кунаки, которая до этого появлялась на показах в одиночестве или в компании своего брата Закари. Еще одной яркой парой вечера стали Бруклин Бекхэм и его невеста Никола Пельтц. Места в первых рядах также заняли Эмили Ратажковски, Ванесса Кирби, Адель Экзаркопулос, популярная тиктокерша Белла Порч и многие другие.

Пьерпаоло Пиччоли заслуженно считается мастером цветовых сочетаний, и этим вечером дизайнер дал очередной мастер-класс, заворожив всех новыми яркими комбинациями. Солировал на подиуме фиолетовый оттенок, носить который Пиччоли советует с ярко-желтым и зеленым. На заметку можно брать и более спокойное сочетание насыщенно-зеленого с шоколадными тонами.

























































От задорных мини к роскошным платьям с фирменными кейпами и доведенных до абсолютного максимализма платьев-рубашек — Пиччоли снова показал все многообразие фасонов, подчеркивающих женскую красоту.

Обескураживающая пестрота как всегда уравновешивалась монохромными образами в черном и белом, где все внимание направлено на фактуру ткани.













































Ну а в вечернем гардеробе Пиччоли явно призывает полностью погрузиться в атмосферу беззаботного диско и выбирать пайетки.

























Пьерпаоло Пиччоли

Гости показа





Адель Экзаркопулос, Венсан Кассель и Тина Кунаки





Эмили Ратажковски, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц





Венсан Кассель и Тина Кунаки





Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц









Томми Дорфман и Эмили Ратажковски





Белла Порч





Ванесса Кирби





Махмуд и МикаАдель Экзаркопулос





Жанна ДамасМариса БеренсонBryanboyАлександр ДесплаНоа Бек и Дикси Д'АмелиоНадя Бесчетникова