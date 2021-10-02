Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 октября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на эту субботу поможет вам прожить этот день с пользой для себя и своих близких. Эксперты рассказали, чем будет примечателен второй день октября.

Суббота — это день, когда мы с вами можем делать то, что захотим. Никто не должен вам мешать следовать за мечтой или реализовывать планы. Вы сами себе хозяева, поэтому помните о силе осознанности.

Число-покровитель 2 октября 2021 года

Для начала нужно узнать, под управлением какого числа пройдет этот день. Суббота — шестой по счету день недели, поэтому в расчетах нужно учесть число 6, сложив при этом все цифры сегодняшней даты: 2+1+0+2+0+2+1+6=14. 1+4=5.

Пятерка отлично сочетается с энергетикой субботы. Это число любит, когда человек работает и отдыхает, проявляет активность и делает передышку. Сегодня нужно больше времени и сил вкладывать в самые важные дела, но не забывать при этом, что на календаре выходной день. Всем, кто сегодня вынужден работать весь день, стоит помнить о важности своевременного отдыха. Главный символ этого дня — спираль, поскольку сегодня все события будут сходиться в центре. Всё пережитое ранее наконец сложится в ясную и понятную картину. Вы сможете увидеть великий замысел Бога или Вселенной, выраженный в определенном событии.





События 2 октября из прошлого

2 октября 1187 года произошел захват Иерусалима Султаном Египта и Сирии. Это положило начало новым крестовым походам. Помните о том, что у любых поступков и у любого выбора есть свои последствия. Пятерка не оставит ничего без внимания.

2 октября 1608 года был представлен первый прототип телескопа. В этот же день, но в 1879 году русский механик-самоучка представил прототип гусеничного трактора. Не бойтесь сегодня продвигать свои идеи и бороться за место под солнцем. Кто-то точно заметит в вас высокий потенциал.

2 октября 1991 года Motorola , Apple и IBM создали альянс, целью которого было противостояние компании Microsoft. Это тот день, когда объединение с целью достижения совместных целей идет на пользу.

2 октября 2002 года в Японии в продажу поступил самый первый в мире робот-инкассатор. Это день, когда полезно покупать, чинить и обмениваться электрооборудованием, гаджетами.

Советы нумерологов на эту субботу

Попробуйте избегать чрезмерной серьезности. Будьте проще, чтобы люди начали к вам тянуться. Беритесь за важные дела с легким настроем и оптимизмом.

Не пасуйте перед трудностями. Пятерка дает нам выбор — сдаться и потерпеть поражение либо немного потерпеть и стать победителями.

Не бойтесь искать скрытый смысл во всем происходящем, но не слишком сильно усердствуйте. Некоторые события могут намекать вам на то, что произойдет в будущем, что вы сделали правильно, а где допустили ошибку.

Излишества сегодня губительны. Успех сопутствует только умеренности. Не переедайте, не перегружайте себя делами и не давайте своим вредным привычкам брать над вами верх.

Талисманы удачи на 2 октября

Музыка ветра. Пятерка идеально сочетается с силой этого восточного талисмана. Ранее мы уже рассказывали о том, каковы его свойства и как его стоит размещать в доме или в других помещениях.

Если вам сложно совладать с самими собой, то воспользуйтесь помощью такого талисмана, как турмалин. Этот минерал будет идеальным помощником в день правления Пятерки. Особенно в сочетании с черным и синим цветом в одежде.