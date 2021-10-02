Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ольга Сутулова, Нателла Крапивина, Александр Молочников и другие на презентации в Москве

Ольга Сутулова, Нателла Крапивина, Александр Молочников и другие на презентации в Москве

Ольга Сутулова, Нателла Крапивина, Александр Молочников и другие на презентации в Москве

С наступлением осени светская жизнь столицы постепенно возвращается в прежнее русло. Так, вчера интернет-сервис "КиноПоиск" собрал вернувшихся их отпусков звезд на презентации нового сезона-2021/2022, где рассказал о самых ярких кино- и сериальных новинках.

Первыми ознакомиться с предстоящими премьерами пришли молодая мама Ольга Сутулова, экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, Михаил Зыгарь, Александр Цыпкин, Александр Молочников, звезда клипов группы "Ленинград" Юлия Топольницкая, Александр Незлобин, Анна Снаткина, Сергей Минаев и многие другие.


Ольга Сутулова


Нателла Крапивина


Александр Молочников


Александр Цыпкин


Михаил Зыгарь


Юлия Топольницкая и Александр Незлобин


Анна Снаткина


Дарья Малыгина

В рамках презентации Сергей Минаев, Александр Молочников, Александр Незлобин и другие рассказали о своих новых проектах для платформы. Так, Незлобин представил комедию "Конец света" о надвигающемся из московского района Чертаново апокалипсисе, Минаев презентовал политический триллер со звездным кастом под названием "Спойлер", а Александр Молочников — полнометражный фильм, снятый по мотивам популярного тревел-шоу "Орел и решка", в котором сыграет вместе с Сашей Бортич, Александром Гудковым и своей возлюбленной Екатериной Варнавой.


Александр Молочников


Чума Вечеринка


Ирина Чеснокова


Полина Ауг


Сергей Гилев


Яна Гладких


Юрий Быков


Нателла Крапивина и Михаил Зыгарь


Павел Аксенов


Артем Габрелянов и Михаил Китаев

На мероприятии "КиноПоиск" также объявил, что продолжит сотрудничество со студией Bubble Studios, которая сняла первый российский фильм по комиксам "Майор Гром: Чумной Доктор" (картина понравилась зрителям во всем мире и очень успешно проявила себя на Netflix). В числе будущих премьер "КиноПоиска" их совместный проект с Bubble Studios — сериал "Фурия" по мотивам одноименной серии комиксов, который сейчас находится в разработке.


Александр Цыпкин, Петр Ануров, Сергей Минаев и Данила Шарапов


Александр Молочников и Сергей Сельянов


Сергей Минаев и Петр Ануров
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Ольга Сутулова, Нателла Крапивина, Александр Молочников и другие на презентации в Москве
Ольга Сутулова, Нателла Крапивина, Александр Молочников и другие на
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
СМИ: Эмма Уотсон сблизилась с сыном скандального бизнес-магната Филипа Грина
СМИ: Эмма Уотсон сблизилась с сыном скандального бизнес-магната
Молдавия будет платить за российский газ $790 за тысячу кубометров
Молдавия будет платить за российский газ $790 за тысячу кубометров
Следственный комитет раскрыл подробности дела о расстреле царской семьи
Следственный комитет раскрыл подробности дела о расстреле царской
Лунный день сегодня 2 октября 2021 года
Лунный день сегодня 2 октября 2021 года
Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с невестой, Эмили Ратажковски на показе Valentino
Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с
"Там кто-то ползает": россиянка проходила несколько дней с живым тараканом в голове
"Там кто-то ползает": россиянка проходила несколько дней с
Бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время вместе: новые фото
Бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время
Космонавты поприветствовали с МКС участников "Лидеров России"
Космонавты поприветствовали с МКС участников "Лидеров
Бывший начальник Генштаба армии Белоруссии призвал "мочить в сортире" противников власти
Бывший начальник Генштаба армии Белоруссии призвал "мочить в

Топ на сегодня

"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за то, что она вышла на подиум с инсулиновой помпой
"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за
Анджелина Джоли с дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум и другие на церемонии Variety Power Of Women
Анджелина Джоли с дочерью Захарой, Кэти Перри и Орландо Блум и другие
Денежный лунный календарь на октябрь 2021 года
Денежный лунный календарь на октябрь 2021 года
Линда Евангелиста опубликовала редкое фото сына от Франсуа-Анри Пино
Линда Евангелиста опубликовала редкое фото сына от Франсуа-Анри Пино
Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение средств на проведение чемпионата «АртМастерс»
Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение

Еще по теме

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина переживает перед концертом в “Крокусе”
Продюсер Нателла Крапивина рассказала о ссорах со Светланой Лободой
Продюсер Лободы о Киркорове и Даве: «На Кавказе таких расчленяли»
"Кинотавр-2019": Светлана Бондарчук, Юлия Пересильд, Катерина Шпица и другие на афтепати закрытия фестиваля