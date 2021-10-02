Ольга Сутулова, Нателла Крапивина, Александр Молочников и другие на презентации в Москве

Вадим Карасев

С наступлением осени светская жизнь столицы постепенно возвращается в прежнее русло. Так, вчера интернет-сервис "КиноПоиск" собрал вернувшихся их отпусков звезд на презентации нового сезона-2021/2022, где рассказал о самых ярких кино- и сериальных новинках.

Первыми ознакомиться с предстоящими премьерами пришли молодая мама Ольга Сутулова, экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, Михаил Зыгарь, Александр Цыпкин, Александр Молочников, звезда клипов группы "Ленинград" Юлия Топольницкая, Александр Незлобин, Анна Снаткина, Сергей Минаев и многие другие.





Ольга Сутулова





Нателла Крапивина





Александр Молочников





Александр Цыпкин





Михаил Зыгарь





Юлия Топольницкая и Александр Незлобин





Анна Снаткина





Дарья Малыгина

В рамках презентации Сергей Минаев, Александр Молочников, Александр Незлобин и другие рассказали о своих новых проектах для платформы. Так, Незлобин представил комедию "Конец света" о надвигающемся из московского района Чертаново апокалипсисе, Минаев презентовал политический триллер со звездным кастом под названием "Спойлер", а Александр Молочников — полнометражный фильм, снятый по мотивам популярного тревел-шоу "Орел и решка", в котором сыграет вместе с Сашей Бортич, Александром Гудковым и своей возлюбленной Екатериной Варнавой.





Александр Молочников





Чума Вечеринка





Ирина Чеснокова





Полина Ауг





Сергей Гилев





Яна Гладких





Юрий Быков





Нателла Крапивина и Михаил Зыгарь





Павел Аксенов





Артем Габрелянов и Михаил Китаев

На мероприятии "КиноПоиск" также объявил, что продолжит сотрудничество со студией Bubble Studios, которая сняла первый российский фильм по комиксам "Майор Гром: Чумной Доктор" (картина понравилась зрителям во всем мире и очень успешно проявила себя на Netflix). В числе будущих премьер "КиноПоиска" их совместный проект с Bubble Studios — сериал "Фурия" по мотивам одноименной серии комиксов, который сейчас находится в разработке.





Александр Цыпкин, Петр Ануров, Сергей Минаев и Данила Шарапов





Александр Молочников и Сергей Сельянов





Сергей Минаев и Петр АнуровЯна Марковская