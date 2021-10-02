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Оранжевый цвет: его значение, энергетика и польза

Оранжевый цвет: его значение, энергетика и польза

Оранжевый цвет ассоциируется у нас с детством, позитивом, солнцем. На самом деле у этого оттенка много полезных свойств, о которых вы могли не догадываться. Пришло время с ними ознакомиться.


Позитив, радость и солнце с оптимизмом связаны еще и с желтым цветом. Ознакомьтесь с особенностями его энергетики, чтобы лучше понимать все его полезные свойства и совместимость.

Энергетика и значение оранжевого цвета

Оранжевый цвет обладает очень благоприятной энергетикой. Самое главное свойство — повышение творческого потенциала. Оранжевый цвет можно надевать в те периоды, когда вам нужно проявлять кретивность, решать необычные задачи. Это лучший помощник для людей творческих профессий.

Данный оттенок помогает в обучении. Он улучшает память, позволяя запоминать большие массивы информации. Это очень полезно для студентов или для людей, которые недавно перешли на новое место работы.

Польза есть также и для любовной сферы. Если вы носите на себе одежду оранжевого цвета, вам легче понравиться человеку. Также этот оттенок создает ощущение того, что вам можно доверять.


Если жить или работать в помещении, в котором есть большое количество оранжевого цвета, можно существенно повысить свою продуктивность. Не стоит думать, что оранжевый — это цвет только интеллектуалов и ученых с творческими личностями. Даже если ваша работа подразумевает исключительно физические нагрузки, вам все равно будет легче добиваться целей.

Побочные эффекты оранжевого цвета

Никаких побочных действий у этого цвета нет. Он не забивает сознание дурными мыслями. Его можно носить каждый день — даже в те периоды, когда особая креативность по сути и не нужна. В непредвиденных и непростых ситуациях оранжевая одежда поможет вам не падать духом и находить выход.

Совместимость оранжевого цвета

Он совместим со всеми оттенками, но наиболее благоприятно оранжевый оттенок влияет на психику и биополе человека в сочетании с белым, синим и фиолетовым цветами. В плане стиля эти оттенки сочетать совсем не просто, но это не значит, что они несовместимы в плане энергетическом.

Оранжевый цвет прекрасно сочетается с платиновыми украшениями. Этот металл также пробуждает творческий настрой и шестое чувство. Неплохая совместимость этого оттенка с золотом, изделиями из керамики.

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По материалам: dailyhoro.ru

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