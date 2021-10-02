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Пользователям из Белоруссии запретили покупать игры Epic Games

Пользователям из Белоруссии запретили покупать игры Epic Games

Пользователи из Белоруссии обратили внимание на то, что с недавнего времени с их аккаунтов не получается покупать игры в Epic Games Store. Это ограничение может быть связано с экспортными санкциями в США, пишет dev.by.

При любых финансовых операциях с белорусских аккаунтов на экране появляется предупреждение: "Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки". Бесплатные раздачи игр пока еще доступны для жителей республики.

На сайте Epic Games указано, что купить что-то в игровом магазине нельзя, если юзер проживает в "регионах, находящихся в списке экспортных ограничений Соединенных Штатов". РБ в этом списке с августа 2021 года.

Ранее Ruposters писал о совместном плане Белоруссии и России по противостоянию западным санкциям, благодаря которому Минск рассчитывает возместить потенциальный ущерб своей экономике.

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По материалам: uposters.ru

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