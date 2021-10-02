Родители студентов очного отделения могут получать повышенную фиксированную пенсию

Вадим Карасев

Родители студентов, получающих высшее образование в очной форме, в том числе в зарубежном вузе, могут рассчитывать на повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности. Об этом рассказали в отделении ПФР по Москве и Московской области, передает РИА Новости.

Представители этой категории граждан смогут получать увеличенные выплаты, пока ребенок не закончит обучение или не достигнет 23-летнего возраста. Аналогичным правом обладают родители-пенсионеры подростков независимо от получения ими образования, однако по достижении ребенком совершеннолетия нужно будет подтвердить, что он не трудоустроен и получает образование.

Кроме того, на повышенную пенсию могут рассчитывать россияне, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. В фонде уточнили, что перерасчет происходит с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления в ПФР.

Как писал Ruposters, ранее ПФР объяснил, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений.



