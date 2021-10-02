Россия и США не договорились о взаимном признании вакцинации от COVID-19

Вадим Карасев

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россия и США обсудили перспективы взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом на брифинге в Женеве заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, чьи слова цитирует ТАСС.

В ходе встречи стороны не договорились о конкретных шагах. Однако, по мнению Мурашко, американская сторона готова вернуться к диалогу после оценки позиции России.

«Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 — это разные процессы», — сказал глава российского Минздрава.

Мурашко отдельно уточнил, что во время переговоров поднимался вопрос о признании не вакцин, а именно сертификатов. Помимо этого, стороны обсудили эффективность профилактических мер, которые помогут сдержать распространение коронавируса в глобальных масштабах.

Ранее стало известно о том, что американское правительство может отказать во въезде в США иностранцам, привитым от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». По данным газеты The Washington Post, в США смогут попасть лица, вакцинированные препаратами, одобренными либо США, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вместе с тем, сегодня, 2 октября, Мурашко заявил, что все барьеры для регистрации «Спутник V» в ВОЗ сняты.