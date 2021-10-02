Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойню. Теперь у нее семеро детей

Вадим Карасев

45-летняя основательница компании Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук вновь стала мамой — она родила двойню. Теперь у Татьяны и ее супруга Владислава семеро детей.

О рождении детей Татьяна Бакальчук несколько дней назад сама рассказала на форуме Forbes Women, где она выступала.





О личной жизни предпринимательницы информации крайне мало. Несколько месяцев назад стало известно, что у Бакальчук и ее мужа родился сын. Когда именно это произошло и прибегала ли пара когда-либо к услугам суррогатной матери, неизвестно.

Когда Татьяна и Владислав стали родителями в первый раз, также неизвестно. Их вторая дочь, Александра, появилась на свет в 2007 году. Через три года у них родилась еще одна дочь, которую они назвали Екатериной. Спустя еще примерно семь лет супруги вновь стали родителями — у них родился сын.

Имена и пол новорожденных не уточняются.





Сейчас состояние Татьяны Бакальчук оценивается в 13 миллиардов долларов. Родив двойню, Бакальчук вошла в список многодетных российских миллиардеров. Сейчас его возглавляет владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев — отец 23 детей.

Мариана Панкина