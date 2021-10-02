Синоптики предупредили москвичей о рекордном атмосферном давлении

18:18 Автор: Иван Рощепий

Господствующий на Европейской территории России обширный антициклон в ближайшее время усилится. Это приведёт к возникновению так называемой барической горы в Москве — непрерывному в течение нескольких дней росту атмосферного давления, сообщили в центре «Фобос».

По данным синоптиков, утром 2 октября в столице обновился суточный рекорд атмосферного давления: столбик барометра достиг отметки 762,8 миллиметра. Это на два миллиметра выше, чем было в тот же день в 1975 году, пишет «360». Специалисты прогнозируют, что в последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели.

Ожидается, что понедельник и вторник показатели достигнут 768 миллиметров, что на 20-22 единицы выше нормы.

«Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров», — пояснили в центре «Фобос».

Специалисты призвали готовиться к серии из пяти рекордов высокого атмосферного давления. Ослабевать антициклон начнёт лишь в среду 6 октября.

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