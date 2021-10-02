Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Синоптики предупредили москвичей о рекордном атмосферном давлении

Синоптики предупредили москвичей о рекордном атмосферном давлении

Синоптики предупредили москвичей о рекордном атмосферном давлении

18:18  Автор: Иван Рощепий



Господствующий на Европейской территории России обширный антициклон в ближайшее время усилится. Это приведёт к возникновению так называемой барической горы в Москве — непрерывному в течение нескольких дней росту атмосферного давления, сообщили в центре «Фобос».

По данным синоптиков, утром 2 октября в столице обновился суточный рекорд атмосферного давления: столбик барометра достиг отметки 762,8 миллиметра. Это на два миллиметра выше, чем было в тот же день в 1975 году, пишет «360». Специалисты прогнозируют, что в последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели.

Ожидается, что понедельник и вторник показатели достигнут 768 миллиметров, что на 20-22 единицы выше нормы.

«Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров», — пояснили в центре «Фобос».

Специалисты призвали готовиться к серии из пяти рекордов высокого атмосферного давления. Ослабевать антициклон начнёт лишь в среду 6 октября.



586
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Битва образов: лучшее за неделю — от Елены Перминовой до Ирины Шейк
Битва образов: лучшее за неделю — от Елены Перминовой до Ирины Шейк
В Чехии призвали Европу объявить России газовую войну
В Чехии призвали Европу объявить России газовую войну
Депутат Рады предрек развал Украины из-за потери тразнита российского газа
Депутат Рады предрек развал Украины из-за потери тразнита российского
Дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой посмотрели клип Escape, на съемках которого познакомились их родители
Дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой посмотрели клип Escape, на
Узбекистан захотел использовать российскую землю для своих сельхознужд
Узбекистан захотел использовать российскую землю для своих сельхознужд
Россия и США не договорились о взаимном признании вакцинации от COVID-19
Россия и США не договорились о взаимном признании вакцинации от
Кампанию "Единой России" в интернете признали "Открытием года"
Кампанию "Единой России" в интернете признали
7 простых советов, как предотвратить выпадение волос
7 простых советов, как предотвратить выпадение волос
В действиях Саакашвили нашли "русский след"
В действиях Саакашвили нашли "русский след"
Бритни Спирс отпраздновала победу в суде серией обнаженных фотографий
Бритни Спирс отпраздновала победу в суде серией обнаженных фотографий
Бьюти-новинки осени: кремы, патчи, маски, бомбочки для ванны — для лица, тела и души
Бьюти-новинки осени: кремы, патчи, маски, бомбочки для ванны — для
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 октября 2021 года

Топ на сегодня

В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования
В Черногории арестовали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования
Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с невестой, Эмили Ратажковски на показе Valentino
Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с
Молдавия будет платить за российский газ $790 за тысячу кубометров
Молдавия будет платить за российский газ $790 за тысячу кубометров
Техническая группа не нашла нарушений в системе онлайн-голосования в Москве
Техническая группа не нашла нарушений в системе онлайн-голосования в
Хейли и Джастин Бибер отмечают третью годовщину свадьбы и публикуют архивные фото
Хейли и Джастин Бибер отмечают третью годовщину свадьбы и публикуют

Еще по теме

Синоптики прогнозируют в Москве во вторник повышенное атмосферное давление
Атмосферное давление в Москве побило очередной рекорд
В Москве побит рекорд по высоте атмосферного давления
Москву накроет рекордно низкое давление