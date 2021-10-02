Следственный комитет раскрыл подробности дела о расстреле царской семьи

Вадим Карасев

Следственный комитет России опубликовал первый том книги о том, как расследовалось дело об убийстве царской семьи большевиками. Предисловие к ней написал лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Книга получила название "Преступление века. Материалы следствия". В труде эпизод за эпизодом изложены трагические события, связанные с убийством и дальнейшим сокрытием останков.

"Общий комплекс документов, использованных в данном издании, охватил архивные собрания разной государственной принадлежности и различного статуса; причем были найдены новые, не публиковавшиеся ранее документы", — поделился Бастрыкин.

На страницах книги рассказывается о результатах следствия, возобновленного осенью 2015 года. Благодаря возможностям современной науки, СК удалось "более детально и глубоко вникнуть в суть" произошедшего и провести уникальные судебные экспертизы, в том числе антропологические.

Ведомство отмечает, что именно в этом издании наиболее полно и достоверно представлены сведения о расследовании "преступления, которое перевернуло отечественную историю, изменило государственный уклад и порядок".