Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Следственный комитет раскрыл подробности дела о расстреле царской семьи

Следственный комитет раскрыл подробности дела о расстреле царской семьи

Следственный комитет России опубликовал первый том книги о том, как расследовалось дело об убийстве царской семьи большевиками. Предисловие к ней написал лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Книга получила название "Преступление века. Материалы следствия". В труде эпизод за эпизодом изложены трагические события, связанные с убийством и дальнейшим сокрытием останков.

"Общий комплекс документов, использованных в данном издании, охватил архивные собрания разной государственной принадлежности и различного статуса; причем были найдены новые, не публиковавшиеся ранее документы", — поделился Бастрыкин.

На страницах книги рассказывается о результатах следствия, возобновленного осенью 2015 года. Благодаря возможностям современной науки, СК удалось "более детально и глубоко вникнуть в суть" произошедшего и провести уникальные судебные экспертизы, в том числе антропологические.

Ведомство отмечает, что именно в этом издании наиболее полно и достоверно представлены сведения о расследовании "преступления, которое перевернуло отечественную историю, изменило государственный уклад и порядок".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Следственный комитет раскрыл подробности дела о расстреле царской семьи
Следственный комитет раскрыл подробности дела о расстреле царской
Лунный день сегодня 2 октября 2021 года
Лунный день сегодня 2 октября 2021 года
Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с невестой, Эмили Ратажковски на показе Valentino
Неделя моды в Париже: Венсан Кассель и Тина Кунаки, Бруклин Бекхэм с
"Там кто-то ползает": россиянка проходила несколько дней с живым тараканом в голове
"Там кто-то ползает": россиянка проходила несколько дней с
Бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время вместе: новые фото
Бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст снова проводят время
Космонавты поприветствовали с МКС участников "Лидеров России"
Космонавты поприветствовали с МКС участников "Лидеров
Бывший начальник Генштаба армии Белоруссии призвал "мочить в сортире" противников власти
Бывший начальник Генштаба армии Белоруссии призвал "мочить в
Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории за нарядом A$AP Rocky на Met Gala
Модный дайджест: от полуобнаженной Зои Кравиц до трогательной истории
Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение средств на проведение чемпионата «АртМастерс»
Владимир Путин поручил предусмотреть начиная с 2022 года выделение
Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей пройдёт в «Смене»
Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей пройдёт
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на обеспечение деятельности парков «Россия – Моя история»
Владимир Путин поручил предусмотреть с 2022 года средства на
В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021»
В Москве стартовали финальные испытания IV Всероссийского конкурса

Топ на сегодня

Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур, Джиллиан Андерсон на показе Chloe
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Деми Мур, Джиллиан Андерсон
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II
Барбадос решил выйти из подчинения Елизавете II
"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за то, что она вышла на подиум с инсулиновой помпой
"Ты вдохновляешь": живущую с диабетом Лилу Мосс хвалят за
Почему так трудно избавиться от вредных привычек и как с этим справиться
Почему так трудно избавиться от вредных привычек и как с этим
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Еще по теме

В убийстве Царской семьи вскрылись невероятные факты
В Кремле прокомментировали разговоры о ритуальном убийстве царской семьи
СКР решил проверить расстрел царской семьи на признаки ритуального убийства
Промежуточные результаты исследования «екатеринбургских останков» подведут 27 ноября