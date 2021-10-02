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Слуцкий назвал лицемерием возмущение Украины из-за поставок российского газа Венгрии

Слуцкий назвал лицемерием возмущение Украины из-за поставок российского газа Венгрии

00:58  Автор: Жанна Звягина



Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале призвал расценивать возмущение Украины по вопросу новых контрактов «Газпрома» с Венгрией на поставку газа как пример лицемерия, выразив мнение, что речь идет о коммерческой выгоде, а не политических вопросах.

В понедельник стало известно, что Россия и Венгрия заключили 15-летний контракт на поставку российского газа в обход Украины. В Киеве на это заявили, что разочарованы решением Будапешта и выразили намерение обратиться в Еврокомиссию по этому вопросу.

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«Говоря иными словами, на Украине крайне возмутились тем, что больше не смогут получать часть денег за транзит газа из страны, которую на государственном уровне называют «оккупантом» и «агрессором». Яркий пример политического двоемыслия и лицемерия», — написал Слуцкий.

Он напомнил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что точка зрения Украины по вопросу поставок газа «не может учитываться», и отметил, что речи о политическом подтексте быть не может.

«Без соглашения с «Газпромом» венгерским потребителям пришлось бы платить за газ гораздо больше. Никакой политики, речь о более выгодных условиях, как, к слову, и в случае с «Северным потоком — 2», — добавил парламентарий.

Слуцкий заверил, что Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства, но «не в ущерб собственным интересам».

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Контракт на поставку газа подписали в Будапеште представители «Газпрома» и венгерской энергетической компании MVM в присутствии министра иностранных дел и внешней торговли страны Петера Сийярто. В соответствии с соглашением, вступившим в силу 1 октября, Россия будет ежегодно поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и один миллиард кубометров через Австрию.



#газ #международные отношения

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По материалам: pnp.ru

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